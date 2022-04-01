Смотрите: 25 черно-белых снимков культового фэшн-фотографа Патрика Демаршелье

Выбрали самые знаковые работы знаменитого фотографа, среди которых портреты принцессы Дианы, Анджелины Джоли, Брэда Питта и многих других голливудских знаменитостей
Самые красивые фото знаменитостей, сделанные Патриком Демаршелье / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/patrickdemarchelier/
Вчера, 31 марта, скончался культовый фэшн-фотограф Патрик Демаршелье. В его официальном аккаунте в Instagram был опубликован пост с грустной новостью, в котором было сказано:
С большой грустью мы сообщаем о кончине Патрика Демаршелье 31 марта 2022 года в возрасте 78 лет. У него остались жена Миа, трое сыновей Густав, Артур, Виктор и трое внуков.
Французский фотограф является одним из признанных мастеров искусства фотографии. Его работы регулярно публиковались мировыми модными изданиями, среди которых Vogue, Harper’s Bazaar, ELLE, он сотрудничал с известными брендами: Armani, Chanel, Versace, Dior и многие другие. За свою карьеру Патрик успел снять множество голливудских знаменитостей и даже саму принцессу Диану.
Принцесса Диана / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Демаршелье родился в Париже в 1943 году, а детство провел в Гавре (Нормандия) со своей матерью и четырьмя братьями. Впервые камеру он взял в руки в 17 лет. Она стала подарком отчима на день рождения.
Освоив фотоаппарат, Патрик стал работать свадебным фотографом, а также снимал родственником и знакомых, получая небольшие деньги. В 1960-х он подрабатывал в фотомастерских, занимался созданием фотоальбомов для выпускных классов школ.
Вскоре Патрик решил работать на себя и около года продавал свои снимки мелким агентствам. В начале 1970-х годов его фото стали появляться в Elle и Marie Claire.
Леонардо Ди Каприо / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Интересно, что у Демаршелье не было никакого образования. В основном он учился, просто фотографируя, а также черпал вдохновение у мастеров фотографии – Ричарда Аведона, Хельмута Ньютона и Ирвина Пенна.
Анджелина Джоли / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Успех к Патрику пришел после переезда в Америку. Его снимки заметил арт-директор Vogue Александр Либерман и вскоре Демаршелье стал работать для многих модных изданий.
В 1995 году Патрик выпустил свою первую книгу фоторабот. Она вышла тиражом в 12 000 экземпляров, а уже через год ещё 5 000.
Синди Куроуфорд / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
С 2005 года Патрик стал снимать для календаря Pirelli. В 2007 году фотограф стал Офицером Ордена Литературы и Искусства — одной из четырёх главных государственных наград Франции.
Брэд Питт / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Главным секретом успеха работ Патрика Демаршелье является его метод – так называемая "эстетика случайного кадра". Сам мастер признавался, что всегда старался создать атмосферу, в которой человек чувствовал бы себя непринужденно. Так, словно камеры и не существует. Именно так ему и удалось снять один из самых знаменитых снимков в истории фотографии – портрет принцессы Дианы.
Принцесса Диана / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Шарлиз Терон / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Лучшие снимки Патрика Демаршелье / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Лучшие снимки Патрика Демаршелье / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Лучшие снимки Патрика Демаршелье / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Лучшие снимки Патрика Демаршелье / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Лучшие снимки Патрика Демаршелье / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Лучшие снимки Патрика Демаршелье / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Лучшие снимки Патрика Демаршелье / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Лучшие снимки Патрика Демаршелье / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Лучшие снимки Патрика Демаршелье / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Лучшие снимки Патрика Демаршелье / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Лучшие снимки Патрика Демаршелье / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Лучшие снимки Патрика Демаршелье / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Лучшие снимки Патрика Демаршелье / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Лучшие снимки Патрика Демаршелье / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Лучшие снимки Патрика Демаршелье / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Лучшие снимки Патрика Демаршелье / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Лучшие снимки Патрика Демаршелье / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
Лучшие снимки Патрика Демаршелье / Фото: instagram.com/patrickdemarchelier/
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Юлия Ткачук
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Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua. Больше статей автора