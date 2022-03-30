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Українська художниця створила обкладинку для польського Vogue – дивіться фото

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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30 березня, 13:00
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Квітневий номер глянцю з двома обкладинками з'явиться у газетних кіосках у п'ятницю, 1 квітня
Польський Vogue присвятив обкладинку Україні
Польський Vogue присвятив обкладинку Україні / Фото: Vogue

Світові глянсові видання продовжують підтримувати Україну, присвячуючи їй обложи та матеріали. Слідом за ELLE Чехія, польський Vogue зробив "обличчям" нового випуску ілюстрацію української художниці.

Квітневий Vogue вийде відразу з двома обкладинками вже цієї п'ятниці. І не може не надихати той факт, що перша ілюстрована українкою Оленою Ємчук, модним фотографом та художником, яка у своїй творчості звертається до української культури.

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Нова обкладинка польського Vogue, присвячена Україні
Нова обкладинка польського Vogue, присвячена Україні / Фото: Vogue

Vogue Polska вирішив замінити звичайну історію з обкладинок акцією солідарності. Ми надали майданчик українським художникам. Ці неймовірні і дуже емоційні витвори мистецтва дуже різні, але вони мають багато спільного — потужна сила і надія, що цей кошмар скоро закінчиться.

— пише головний редактор Vogue Polska Іна Лекевич, представляючи квітневий номер 2022 року.

Друга обкладинка – робота Малгожати Мірга-Тас, художниці, яка представляє Польщу на Венеціанській бієналі цього року. У її роботах, у тому числі в монументальних полотнах, що входять до виставки "Зачаровуючи світ", можна знайти портрети мудрих, сильних і сміливих жінок.

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Друга обкладинка квітневого Vogue Polska
Друга обкладинка квітневого Vogue Polska / Фото: Vogue

У новому Vogue Polska ми також дивимося на повернення майстерності в моду.

Квітневий номер Vogue Polska за 2022 рік з двома обкладинками з'явиться у газетних кіосках у п'ятницю, 1 квітня.

Дивіться також, який манікюр вибрали зірки для червоної доріжки Оскара-2022 .

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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