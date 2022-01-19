Врятувати планету: українські компанії відмовляться від корпоративного одягу

Поки багато хто думає, в яких шапках ходять знаменитості взимку 2022, розповімо і про те, в чому більше ходити не модно – в корпоративному одязі з логотипами компанії, який створюється пачками щороку, не маючи за цим жодної логіки. Благодійний магазин Ласка разом із креативним агентством Bickerstaff.356 запустили еко-свідомий проєкт для бізнесів та їхніх команд, суть якого у тому, щоб українські компанії припинили час від часу виготовляти новий одяг із власними логотипами для своїх співробітників.
Щороку у всьому світі виробляють 150 мільярдів одиниць одягу, а це у 20 разів більше, ніж загальна чисельність планети. Небайдужі до проблеми марки поступово почали приходити до свідомого виготовлення речей, намагаючись знизити їх надвиробництво і, отже, надлишок.
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Маються на увазі не геловинські або новорічні костюми (які більшість одягне всього раз), а саме одяг із символікою компаній. Тобто: світшоти та футболки з логотипами роботи, які щороку безглуздо оновлюються, хоча єдине їхнє застосування – на спільних фото з колегами, а здебільшого – годувати міль на дачі. Всі ці речі нікому не потрібні, але становлять більшу частину текстильної промисловості світу.
Це здалося вкрай абсурдним Ласці та Бікерстафу, тому вони створили проєкт Laska Upcycle Merch – мерч для брендів з одягу, який вже був виготовлений і вже прожив своє життя перш ніж стати частиною чиєїсь корпоративної культури.
Від моменту придумуання ідеї до реалізації пройшло чимало часу і чимало допрацювань силами всієї команди. Пам’ятаю, що ми думали над проєктом у період жорсткого локдауну, коли всі сиділи вдома в піжамах і я задумалася, що 80% відсотків одягу, в якому я валяюсь на дивані цілу добу і сплю – мерч компаній в яких я працювала, з якими я працювала, або тих, де працювали мої близькі. І це далеко не все, бо більша частина вже давно на дачі у батьків і рідних. Десь в цих роздумах і з’явилася ідея якось вплинути на зменшення виробництва цих апріорі піжамно-дачних речей.
– каже Марина Чернявська, Group Head Bickerstaff.
Також Марина розповіла, як співробітники Bickerstaff поставилися до ініціативи:
У нас в Bickerstaff взагалі є таке таємне правило – "що дивніше – то краще", власне до цього звикли і наші клієнти. Тому ми якось одразу закохались в цю ідею, хоча і розуміли, що доведеться попрацювати багато і навіть не у всіх етапах проєкта зрозуміло як саме.
Кожна еко-свідома компанія може замовити власну партію мерча, після чого Ласка з Printostan нанесуть її логотипи на перероблені б/у худі, світшоти та футболки, які переродяться на нові речі.
Кайф ініціативи ще й у тому, що бренди одержують унікальний одяг зі своїм логотипом, але захищають планету від зайвого виробництва, роблячи добрі справи разом із Ласкою.
До ініціативи вже приєдналося понад 20 компаній, яким не байдуже: Adje ProdBuro, KAMA, Планета Кіно, Comfy, 2332, IAMIDEA, Косатка, NO STARS, ESSE HOUSE, LIMELITE, Chicco, Sheriff, AJAX, Veganistan Brat, Jacuzzi, Burger Banda, illuminator, LT15, Twiga, Україна без Bickerstaff.734.
Цікаво, що фото першої колекції мерчу зроблено на сортувальній станції Україна без сміття.
Навіть якщо ви роками робили одяг з логотипом вашої компанії щоразу заново, ніколи не пізно прокинутися та стати на шлях етичної корпоративної культури, перейшовши по засланні.
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