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Спасти планету: украинские компании откажутся от корпоративной одежды

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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19 января, 18:51
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Благотворительный магазин Ласка вместе с креативным агентством Bickerstaff.356 запустили эко-сознательный проект для бизнесов и их команд
Ласка и Bickerstaff.356 запустили эко-сознательный проект для бизнесов и их команд
Ласка и Bickerstaff.356 запустили эко-сознательный проект для бизнесов и их команд / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока многие думают, в каких шапках ходят знаменитости зимой 2022, расскажем и о том, в чем больше ходить не модно – в корпоративный одежде с логотипами компании, которая пачками создается каждый год, не имея за этим никакой логики. Благотворительный магазин Ласка вместе с креативным агентством Bickerstaff.356 запустили эко-сознательный проект для бизнесов и их команд, суть которого в том, чтобы украинские компании прекратили время от времени изготовлять новую одежду с собственными логотипами для своих сотрудников.

Каждый год во всем мире производят 150 миллиардов единиц одежды, а это в 20 раз больше, чем общая численность планеты. Неравнодушные к проблеме марки постепенно начали приходить к сознательному изготовлению вещей, пытаясь снизить их перепроизводство и, следовательно, переизбыток.

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Ласка и Bickerstaff.356 запустили эко-сознательный проект для бизнесов и их команд
Ласка и Bickerstaff.356 запустили эко-сознательный проект для бизнесов и их команд / Фото: пресс-служба

Имеются в виду не хэллоуинские или новогодние костюмы (которые большинство наденет всего раз), а именно одежда с символикой компаний. То есть: свитшоты и футболки с логотипами работы, которые каждый год бессмысленно обновляются, хотя единственное их применение – на общих фото с коллегами, а в большинстве случаев – кормить моль на даче. Все эти вещи никому не нужны, но составляют большую часть текстильной промышленности мира.

Ласка и Bickerstaff.356 запустили эко-сознательный проект для бизнесов и их команд
Ласка и Bickerstaff.356 запустили эко-сознательный проект для бизнесов и их команд / Фото: пресс-служба

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Это показалось крайне абсурдным Ласке и Бикерстафу, поэтому они создали проект Laska Upcycle Merch – мерч для брендов из одежды, которая уже была произведена и уже прожила свою жизнь прежде чем стать частью чьей-то корпоративной культуры.

Від моменту придумуання ідеї до реалізації пройшло чимало часу і чимало допрацювань силами всієї команди. Пам’ятаю, що ми думали над проєктом у період жорсткого локдауну, коли всі сиділи вдома в піжамах і я задумалася, що 80% відсотків одягу, в якому я валяюсь на дивані цілу добу і сплю – мерч компаній в яких я працювала, з якими я працювала, або тих, де працювали мої близькі. І це далеко не все, бо більша частина вже давно на дачі у батьків і рідних. Десь в цих роздумах і з’явилася ідея якось вплинути на зменшення виробництва цих апріорі піжамно-дачних речей.

– говорит Марина Чернявская, Group Head Bickerstaff.

Ласка и Bickerstaff.356 запустили эко-сознательный проект для бизнесов и их команд
Ласка и Bickerstaff.356 запустили эко-сознательный проект для бизнесов и их команд / Фото: пресс-служба

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Также Марина рассказала, как сотрудники Bickerstaff отнеслись к инициативе:

У нас в Bickerstaff взагалі є таке таємне правило – "що дивніше – то краще", власне до цього звикли і наші клієнти. Тому ми якось одразу закохались в цю ідею, хоча і розуміли, що доведеться попрацювати багато і навіть не у всіх етапах проєкта зрозуміло як саме.

Каждая эко-сознательная компания может заказать собственную партию мерча, после чего Ласка из Printostan нанесут ее логотипы на переработанные худи, свитшоты и футболки, которые переродятся на новые вещи.

Ласка и Bickerstaff.356 запустили эко-сознательный проект для бизнесов и их команд
Ласка и Bickerstaff.356 запустили эко-сознательный проект для бизнесов и их команд / Фото: пресс-служба

Кайф инициативы еще и в том, что бренды получают уникальную одежду со своим логотипом, но ограждают планету от лишнего производства, делая хорошие дела вместе с Лаской.

К инициативе уже присоединились более 20 компаний, которым не безразлично: Adje ProdBuro, KAMA, Планета Кино, Comfy, 2332, IAMIDEA, Косатка, NO STARS, ESSE HOUSE, LIMELITE, Chicco, Sheriff, AJAX, Veganistan Brat, Jacuzzi, Burger Banda, illuminator, LT15, ​​Twiga, Украина без мусора и Bickerstaff.734.

Ласка и Bickerstaff.356 запустили эко-сознательный проект для бизнесов и их команд
Ласка и Bickerstaff.356 запустили эко-сознательный проект для бизнесов и их команд / Фото: пресс-служба

Интересно, что фото первой коллекции мерча сделаны на сортировочной станции "Україна без сміття".

Даже если вы годами делали одежду с логотипом вашей компании каждый раз заново, никогда не поздно проснуться и стать на путь этической корпоративной культуры, перейдя по ссылке.

Ласка и Bickerstaff.356 запустили эко-сознательный проект для бизнесов и их команд
Ласка и Bickerstaff.356 запустили эко-сознательный проект для бизнесов и их команд / Фото: пресс-служба

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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