Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ❄ Негода в Україні 🔔 Загроза війни з Росією 🌊 Водохреща-2022

Стиль Обами

Чек-лист на січень

Все про любов

Книги місяця

Тренди 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

25 років в Україні: Ukrainian Fashion Week оголосили програму ювілейного сезону

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 січня, 18:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Оргкомітет Українського Тижня моди розповів, коли відбудеться подія, в якому форматі, які дизайнери візьмуть участь і хто зможе відвідати покази
Ukrainian Fashion Week оголосили програму 50-го сезону
Ukrainian Fashion Week оголосили програму 50-го сезону / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього року Ukrainian Fashion Week святкує своє 25-річчя. Відзначать ювілейну дату організатори, як завжди, у роботі. Почнеться все з нового сезону показів колекцій FW2022-23, що відбудеться у форматі phygital із 3 по 6 лютого.

Заснований у 1997 році, Ukrainian Fashion Week став першим Тижнем моди не лише на пострадянському просторі, а й на території усієї Центральної Європи. Цей сезон стане особливим та буде вже 50-м для команди. За весь час у рамках Тижня моди відбулося понад 1600 показів та презентацій колекцій понад 400 брендів.

Реклама

25 років Ukrainian Fashion Week – це не просто 25-річна історія однієї компанії. Це історія українських дизайнерів, яких якось об'єднала наша ідея зробити свою країну модною. Створити країні нову індустрію, яка важлива як економіки країни, так розвитку її культури. Індустрію, яка репрезентує Україну світу, як країну талановитих людей, нових технологій, конструктивного партнерства.

Сьогодні нашими пріоритетами є sustainability, діджіталізація, різноманітність та інклюзивність. Саме на них зараз будується українська та світова fashion-індустрія, – коментує глава Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Програма 50-го сезону UFW

Програма Ukrainian Fashion Week FW 2022-23
Програма Ukrainian Fashion Week FW 2022-23 / Фото: пресслужба

Традиційно, в окремий день нового сезону UFW буде представлена ​​програма New Generation of Fashion, у рамках якої відбудуться покази дизайнерів-учасників платформ New Names та Fresh Fashion, а також graduate show українських приватних fashion-шкіл.

Стати гостем модного показу зможе кожен, переглянувши онлайн-трансляцію на популярному медіасервісі, а також діджітал-платформах UFW.

Реклама

Читайте також: Андре Тан, Катя Сільченко та інші зірки на червоній доріжці премії Best Fashion Awards 2021

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Як зробити ідеальне селфі
Дізнатись!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
#людина_цього_дня
18 січня. Роберт Скотт. 110 років тому експедиція, яку очолював капітан Королівського флоту Великої Британії, дісталася географічної точки, ще не нанесеної на карти світу, - Південного полюсу…
На зустріч із героєм!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Витрачаємо 1000 Зеленьского
Обираємо книгу місяця
Читатиму
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
17 — 23 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти