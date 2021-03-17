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Вышел первый глянец на украинском языке

Сегодня, 18:35

Marie Claire теперь на украинском

Три месяца назад команда Marie Claire объявила о ребрендинге. Во время создания весеннего выпуска приглашенный главный редактор Надежда Шаповал поставила цель – раскрыть Украину через призму своего видения . В уже готовом номере первыми это делают две обложки.

На одной изображена Виктория Кудинова, 32-летняя жительница села Майданецкое Черкасской области. Виктория работает продавщицей в магазине и воспитывает сына. Команда журнала случайно встретила женщину во время поиска локаций для съемок – она шла по полю и вела домой корову. Фотосессия с участием Виктории получила название "Царевна", а состоялась она в аутентичной хате-мазанке в 200 километрах от Киева. Автор – фотограф Стефан Лисовский.

Фото: пресс-служба

На второй обложке – девушка из села Криворивня на Ивано-Франковщине, одетая в традиционный гуцульский костюм. Автором съемки, получившей название "Мистическая красота гуцулок", стал польский фотограф с украинскими корнями Ян Васюхник.

Фото: пресс-служба

Весенний выпуск Marie Claire первым среди всего глянца вышел на украинском языке. Специально для номера писательница и переводчица София Андрухович написала эссе об украинском слове, которое также стало digital-обложкой выпуска. Кроме этого, в номер вошел разговор Софии Андрухович с режиссером, драматургом, основателем театра "Дах" Владом Троицким – о родной культуре, языке и национальной памяти. А основатель "Я галерея" и арт-куратор Павел Гудимов пообщался с художницей, керамисткой-монументалисткой, шестидесятницей Галиной Севрук – об истории искусства и движении шестидесятников.

Команда отказалась от синдицированных материалов: помимо двух съемок обложек, в номер вошел большой editorial "Студенты-медики". В нем приняли участие украинские и иностранные студенты Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца. Часть снимков была сделана в стенах вуза и в фотостудии.

"Номер подготовили за три месяца, и каждая съемка проходила в Украине. Самым большим вызовом для меня стал стрит-кастинг, на котором я построила три основные фотосессии номера. С каждым человеком надо было говорить открыто, и это действительно захватывало. Мне хотелось передать свое представление о красоте – красоте людей, которая всегда рядом с нами, стоит только присмотреться к их лицам. Украинские женщины меня восхищают, я одна из них и знаю, что наших женщин не сломит ничто. Поэтому наш глянцевый журнал посвящен именно им, настоящим и мощным. Также некоторые материалы основаны на воспоминаниях времен моего детства – шестидесятниц Галины Севрук и Людмилы Семыкиной, которые, как отблеск того поколения, дали нам интервью. И это стало вкладом в культуру. Очень рада, что на платформе Marie Claire мне удалось воплотить собственное видение своей земли, которую невозможно показать в полном объеме, потому что вселенная ее бесконечна", – рассказывает Надежда Шаповал, приглашенный главный редактор весеннего выпуска Marie Claire.

"У журнала Marie Claire богатая история в Украине, но до сих пор он не выходил на украинском языке, и для нас это стало вызовом. Прежде всего потому, что в новом номере вы не найдете синдицированных материалов. Все съемки и тексты созданы командой издания. А герои – украинцы или люди с украинскими корнями. Весенний номер получился о нашей истории, красоте, о сложных страницах истории, об актуальных вопросах и технологиях будущего. Он объединил лучших профессионалов, людей искусства, литературы и моды, слова которых вы можете не только прочитать, но и прослушать в подкастах. И все это стало возможно благодаря видению, уникальному стилю и бескомпромиссной позиции приглашенного главного редактора Надежды Шаповал и упорной работе команды. Отныне и навсегда – Marie Claire на украинском", – комментирует весенний выпуск Катерина Лагутина, руководитель бренда Marie Claire Ukraine.

Ранее мы рассказывали, что вышла книга о талантливых украинках.

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