Покоління Z: як російський глянець підтримує війну в Україні

Глянцеві журнали в усі часи були не тільки про моду, тренди та стиль. За всю історію свого існування, глянець ставав відображенням життя людей, чи це кіно, мистецтво, література, музика і, звичайно, одяг

Обкладинки березневого номера російського ELLE / Фото: elle.ru

Через кілька десятків років людям буде достатньо відкрити один із номерів Vogue, щоб зрозуміти, що ми дивилися, їли, куди ходили і у що одягалися.

Навіть у найважчі моменти історії, креативники намагалися відбивати насущні проблеми чи справжній фурор і революції. Чого варті обкладинки видань з першою темношкірою моделлю, дівчатами plus-size, принцесою Діаною, астронавтом Баззом Олдріном на Місяці, фото веж-близнюків після 11 вересня та багато інших.

Реклама

Принцеса Діана на обкладинці жовтневого номера британського Vogue / Фото: Vogue

Сьогодні світ переживає одну із найстрашніших воєн, розв'язану Росією в Україні. Гинуть мирні жителі, жінки та діти. Наші міста руйнують із неймовірною жорстокістю. Щоб підтримати українців у їхній боротьбі за свободу та незалежність, глянсові видання у всьому світі випускають обкладинки у кольорах жовто-синього прапора та присвячують номери трагедії народу.

Реклама

Нам під руку потрапив березневий номер російського ELLE. Головна тема номера звучить "Покоління Z". До 24 лютого 2022 року, ми подумали б, що новий впуск присвячений поколінню зумерів. Але ми живемо тепер в іншій реальності.

Дева Кассель на обкладинці березневого номера ELLE Росія / Фото: elle.ru

Особливої уваги заслуговує ще один напис, винесений на обкладинку номера – Make the world great again. Якщо пам'ятаєте, подібний текст використовував Дональд Трамп у своїй виборчій кампанії (Make America great again).

Реклама

Сам березневий номер російського ELLE вийшов одразу з трьома обкладинками, героями якої стали донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя Дева, а також старший син російської моделі Наталії Водянової Лукас Портман.

Лукас Портман на обкладинці березневого номера ELLE Росія / Фото: elle.ru

Варто знати, що моделі брали участь у зйомці задовго до початку війни в Україні. Це пов'язано з виробничим процесом друкованих видань.

Але поки що ні Дева Кассель, ні Лукас Портман, ні їхні батьки не прокоментували участь у проекті російського ELLE.

Дева Кассель на обкладинці березневого номера ELLE Росія / Фото: elle.ru

Обкладинки ж ELLE Росія, можливо, і замислювалися, як посвята молодому успішному поколінню, в результаті вийшли як пропаганда російського світу і пропутинського Z.

Читайте також:

TIME присвятили дві обкладинки України. Історія кожної фотографії – до сліз

ELLE Чехія присвятила обкладинку квітневого номера Україні. Лаконічно, але змістовно