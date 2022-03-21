Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Правило двух стен

Дети войны

Медицинская помощь

Украинцы за границей

Статус беженца

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Поколение Z: как российский глянец поддерживает войну в Украине

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 марта, 16:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Глянцевые журналы во все времена были не только о моде, трендах и стиле. За всю историю своего существования, глянец становился отражением жизни людей, будь это кино, искусство, литература, музыка и, конечно, одежда
Обложки мартовского номера российского ELLE
Обложки мартовского номера российского ELLE / Фото: elle.ru

Через несколько десятков лет, людям будет достаточно открыть один из номеров Vogue, чтобы понять, что мы смотрели, ели, куда ходили и во что одевались

Даже в самые тяжелые моменты истории, креативщики старались отражать насущные проблемы либо производить настоящий фурор и революции. Чего стояли обложки изданий с первой темнокожей моделью, девушками plus-size, принцессой Дианой, астронавтом Баззом Олдрином на Луне, фото башен-близнецов после 11 сентября и множество других.

Реклама

Принцесса Диана на обложке октябрьcкого номера британского Vogue
Принцесса Диана на обложке октябрьcкого номера британского Vogue / Фото: Vogue

Сегодня мир переживает одну из самых страшных войн, развязанную Россией в Украине. Гибнут мирные жители, женщины и дети. Наши города разрушают с неимоверной жестокостью. Чтобы поддержать украинцев в их борьбе за свободу и независимость, глянцевые издания во всем мире выпускают обложки в цветах желто-синего флага и посвящают номера трагедии народа.

Реклама

Нам под руку попался мартовский номер российского ELLE. Главная тема номера звучит "Поколение Z". До 24 февраля 2022 года, мы бы подумали, что новый впуск посвящен поколению зумеров. Но, мы живем теперь в другой реальности.

Дева Кассель на обложке мартовского номера ELLE Россия
Дева Кассель на обложке мартовского номера ELLE Россия / Фото: elle.ru

Особого внимания заслуживает еще одна надпись, вынесенная на обложку номера – Make the world great again. Если помните, подобный текст использовал Дональд Трамп в своей предвыборной кампании (Make America great again).

Реклама

Сам мартовский номер российского ELLE вышел сразу с тремя обложками, героями которой стали – дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева, а также старший сын российской модели Натальи Водяновой Лукас Портман.

Лукас Портман на обложке мартовского номера ELLE Россия
Лукас Портман на обложке мартовского номера ELLE Россия / Фото: elle.ru

Стоит знать, что модели участвовали в съемке задолго до начала войны в Украине. Это связано с производственным процессом печатных изданий.

Но, пока ни Дева Кассель, ни Лукас Портман, ни их родители не прокомментировали участие в проекте российского ELLE.

Дева Кассель на обложке мартовского номера ELLE Россия
Дева Кассель на обложке мартовского номера ELLE Россия / Фото: elle.ru

Обложки же ELLE Россия, возможно, и задумывались, как посвящение молодому успешному поколению, в результате получились, как пропаганда русского мира и пропутинского Z.

Читайте также:

TIME посвятили две обложки Украине. История каждой фотографии – до слез

ELLE Чехия посвятили обложку апрельского номера Украине. Лаконично, но содержательно

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Наши ангелы-хранители

Полковник Гудзь Валерий Федорович, комбриг, был награжден орденами – Богдана Хмельницкого и "Народный Герой". Имел возможность не идти на фронт, но решил воевать, взяв на себя командование подразделением. За героическую оборону Попасной представлен к званию Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Иван Федоров – мэр Мелитополя. Отказался сотрудничать с российскими захватчиками, и террористы похитили его из рабочего кабинета. 5 дней под дулами автоматов в камере с постоянными угрозами и принуждением к сотрудничеству. Он выдержал. Мэра обменяли на 9 российских солдат-срочников. Президент Зеленский наградил Федорова орденом "За мужество".
Слава Україні!
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять