Поколение Z: как российский глянец поддерживает войну в Украине

Глянцевые журналы во все времена были не только о моде, трендах и стиле. За всю историю своего существования, глянец становился отражением жизни людей, будь это кино, искусство, литература, музыка и, конечно, одежда

Обложки мартовского номера российского ELLE / Фото: elle.ru

Через несколько десятков лет, людям будет достаточно открыть один из номеров Vogue, чтобы понять, что мы смотрели, ели, куда ходили и во что одевались

Даже в самые тяжелые моменты истории, креативщики старались отражать насущные проблемы либо производить настоящий фурор и революции. Чего стояли обложки изданий с первой темнокожей моделью, девушками plus-size, принцессой Дианой, астронавтом Баззом Олдрином на Луне, фото башен-близнецов после 11 сентября и множество других.

Реклама

Принцесса Диана на обложке октябрьcкого номера британского Vogue / Фото: Vogue

Сегодня мир переживает одну из самых страшных войн, развязанную Россией в Украине. Гибнут мирные жители, женщины и дети. Наши города разрушают с неимоверной жестокостью. Чтобы поддержать украинцев в их борьбе за свободу и независимость, глянцевые издания во всем мире выпускают обложки в цветах желто-синего флага и посвящают номера трагедии народа.

Реклама

Нам под руку попался мартовский номер российского ELLE. Главная тема номера звучит "Поколение Z". До 24 февраля 2022 года, мы бы подумали, что новый впуск посвящен поколению зумеров. Но, мы живем теперь в другой реальности.

Дева Кассель на обложке мартовского номера ELLE Россия / Фото: elle.ru

Особого внимания заслуживает еще одна надпись, вынесенная на обложку номера – Make the world great again. Если помните, подобный текст использовал Дональд Трамп в своей предвыборной кампании (Make America great again).

Реклама

Сам мартовский номер российского ELLE вышел сразу с тремя обложками, героями которой стали – дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева, а также старший сын российской модели Натальи Водяновой Лукас Портман.

Лукас Портман на обложке мартовского номера ELLE Россия / Фото: elle.ru

Стоит знать, что модели участвовали в съемке задолго до начала войны в Украине. Это связано с производственным процессом печатных изданий.

Но, пока ни Дева Кассель, ни Лукас Портман, ни их родители не прокомментировали участие в проекте российского ELLE.

Дева Кассель на обложке мартовского номера ELLE Россия / Фото: elle.ru

Обложки же ELLE Россия, возможно, и задумывались, как посвящение молодому успешному поколению, в результате получились, как пропаганда русского мира и пропутинского Z.

Читайте также:

TIME посвятили две обложки Украине. История каждой фотографии – до слез

ELLE Чехия посвятили обложку апрельского номера Украине. Лаконично, но содержательно