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TIME присвятили дві обкладинки України. Історія кожної фотографії – до сліз

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17 березня, 16:34
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Відоме американське видання знову підтримало нашу країну, присвятивши їй друковані та digital-обкладинки
Нові обкладинки американського TIME "Стійкість України"
Нові обкладинки американського TIME "Стійкість України" / Фото: TIME

Весь світ говорить про війну в Україні, і кожен захоплюється сильним та вільним нашим народом, який неможливо подолати! Нещодавно вперше на обкладинці TIME з'явилася цитата українською мовою та прапор героїчної країни, і ось журнал знову підтримав Україну.

Американське видання TIME випустило нові обкладинки "Стійкість України". Історія кожної з цих фотографій змушує серце стиснутись. Багато українців, які також постраждали від війни, побачать у них себе чи своїх близьких.

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На цьому кадрі бачимо 5-річну Валерію із Кривого Рогу, яка разом із мамою втекли до Польщі.

З початку російського вторгнення десятки з 7,5 мільйонів українських дітей було вбито, а тисячі інших поїхали у пошуках безпеки. Серед цих тисяч п'ятирічна Валерія із Кривого Рогу, рідного міста президента Володимира Зеленського у центральній Україні.

Для фотографа Максима Дондюка російське вторгнення в Україну завжди було особисте, але особливо гостро він переживає біль останні кілька тижнів. Знімок солдата з дитиною на руках він зробив під час евакуації із Ірпеня. Його поранило уламком 6 березня, але він продовжує працювати.

Нова обкладинка TIME, присвячена Україні
Нова обкладинка TIME, присвячена Україні / Фото: TIME

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Моє місто, в якому я жив роками, руйнується. Я не підходжу до цього здалеку. Це мій біль. Це моя країна.

— каже Дондюк про Київ.

Нагадаємо, що Олена Зеленська розповіла, де перебуває і як підтримує зв'язок із президентом.

Також дивіться: художниця присвячує чудові ілюстрації зірок, які підтримали Україну.

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