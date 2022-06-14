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Це лише сукня: чому історики шоковані тим, що Кім порвала річ Мерилін

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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14 червня, 15:06
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Розбираємося, чому не варто байдуже ставитися до раритетних речей, навіть якщо це просто сукня
Кім Кардаш'ян порвала раритетну сукню, якій уже 60 років
Кім Кардаш'ян порвала раритетну сукню, якій уже 60 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Одним із головних виходів на червоній доріжці балу Інституту костюма Met Gala стала поява Кім Кардаш'ян з новим бойфрендом. Кім прибула на вечір у знаменитій "голій" сукні Мерилін Монро, в якій та співала Джону Кеннеді Happy Birthday, mr. President.

Кім Кардашьян у сукні Мерилін Монро
Кім Кардашьян у сукні Мерилін Монро / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

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Соцмережі та міжнародні ЗМІ вмить облетіли фото знаменитості, яка заради приголомшливої появи схудла на 7 кг.

Кім Кардашьян приміряє сукню Мерилін Монро
Кім Кардашьян приміряє сукню Мерилін Монро

Схоже, що культова сукня Мерилін, яку пошили для актриси на замовлення в 1962 році, була пошкоджена. Колекціонер Скотт Фортнер опублікував нові фото сукні, на яких видно дірки вздовж застібки на спині, а також помітна відсутність кристалів і паєток.

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Ліворуч – фото сукні Монро до Met Gala 2022. Справа – знімок сукні після того, як його одягла Кім Кардашьян
Ліворуч – фото сукні Монро до Met Gala 2022. Справа – знімок сукні після того, як його одягла Кім Кардашьян / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі миттєво відреагували на скандал, причому думки розділилися. Одні хейтять Кім за таке ставлення до історичної речі, якій вже 60 років, інші просять не надавати значення цьому інциденту, позиціонуючи – "Це всього лише сукня" . А ось історики просто приголомшені!

Справа в тому, що сукня Мерилін – це раритет, знаковий предмет моди, як з історичної точки зору, так і з погляду поп-культури.

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"Гола" сукня Мерилін Монро (@marilynmonroecollection)
"Гола" сукня Мерилін Монро (@marilynmonroecollection)

Екс-глава відділу консервації Інституту костюма Метрополітен-музею Сара Скатурро розповіла:

Носіння історичних речей щкодить їх. Тепер консерватори моди, менеджери колекцій та куратори страждатимуть від тиску з боку модних впливових багатіїв, які думають, що повинні мати можливість носити предмети з колекцій костюмів, оскільки, зрештою, "це просто сукня", а не незамінна тендітна матеріальна культура.

Музей Мерилін Монро має намір вимагати значну компенсацію за псування такого цінного майна. Звичайно, Кім може дозволити собі сплатити будь-який штраф. Але, річ ніколи не буде такою, як раніше, а наступні покоління, приходячи до музею, вже бачитимуть новий експонат – сукню Мерилін Монро, яку порвала Кім Кардаш'ян.

Дивіться: унікальні фото Мерилін Монро з військовими під час медового місяця.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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