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Кім Кардашьян у сукні Мерилін Монро, близнюк Джареда Літо та інші зірки на червоній доріжці Met Gala 2022

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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3 травня, 09:08
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Сьогодні вночі відбулася найочікуваніша вечірка у світі моди – бал Інституту костюма. Тема вечора – позолочений гламур 19-го століття. Дивіться, як знаменитості впоралися із завданням
Червона доріжка Met Gala 2022
Червона доріжка Met Gala 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Перший понеділок травня в індустрії моди асоціюється виключно з найзнаковішою подією після "Великої четвірки" Тижня моди. Довгоочікуваний бал Інститут костюма Met Gala 2022 цього року особливий – це вже друга частина великої виставки, присвяченої американській моді.

Після скасування у 2020 році через пандемію та проведення у вересні минулого року яскравого заходу, у Метрополітен-музеї в Нью-Йорку знаменитості прибули на червону доріжку, щоб першими побачити виставку "В Америці: Антологія моди", яка послужить дослідженням американської моди.

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Експозиція виставки представлена ​​у 13 залах американського періоду у музеї, і до неї увійшли роботи дизайнерів Бласса, Brooks Brothers, Lloyd Kiva New та інших.

На червоній доріжці зірки зробили все можливе, щоби відповідати дрес-коду "Позолочений гламур" та White Tie, де їм пропонували обіграти тему того, як одягалися наприкінці 19-го століття через призму сучасності.

Цього року ведучими балу стали Блейк Лайвлі, Райан Рейнольдс, Реджіна Кінг та Лін-Мануель Міранда.

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Блейк з'явилася на червоній доріжці у сукні-трансформері Atelier Versace.

Група підтримки Louis Vuitton цього року складалася з Джо Джонаса, Софі Тернер, Сентії Еріво та Хлої Морец.

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Хлоя Морец в Louis Vuitton
Хлоя Морец в Louis Vuitton / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Хейлі Бібер з'явилася в архівній сукні Saint Laurent, яку в 2002 році одягала Джеррі Холл
Хейлі Бібер з'явилася в архівній сукні Saint Laurent, яку в 2002 році одягала Джеррі Холл / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Емілі Ратаковські обрала яскраву сукню Atelier Versace з колекції весна-літо 1992
Емілі Ратаковські обрала яскраву сукню Atelier Versace з колекції весна-літо 1992 / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Схожі як дві краплі води – Джаред Лето та Алессандро Мікеле у Gucci
Схожі як дві краплі води – Джаред Лето та Алессандро Мікеле у Gucci / Фото: Getty Images

Мабуть, головним виходом вечора стала поява Кім Кардаш'ян із новим бойфрендом. Кім Прибула на червону доріжку Met Gala у знаменитій "голій" сукні Мерилін Монро, в якій та співала Джону Кеннеді Happy Birthday, mr. President.

Сама Кім зізналася, що заради цього виходу їй довелося схуднути на 7 кг, а також носити костюм сауну 2 рази на день.

Кім Кардашьян у сукні Мерилін Монро
Кім Кардашьян у сукні Мерилін Монро / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Біллі Айліш у найточнішому прочитанні теми – образ Gucci
Біллі Айліш у найточнішому прочитанні теми – образ Gucci / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Сара Джессіка Паркер підтримала тему вечора і прибула на подію у корсетній сукні з криноліном Christopher John Rogers
Сара Джессіка Паркер підтримала тему вечора і прибула на подію у корсетній сукні з криноліном Christopher John Rogers / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

"Золота" Ембер Валетта зрозуміла тему балу
"Золота" Ембер Валетта зрозуміла тему балу / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Дочка Сінді Кроуфорд Кайя Гербер в Alexander McQueen
Дочка Сінді Кроуфорд Кайя Гербер в Alexander McQueen / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Жанель Моне в Ralph Laurent
Жанель Моне в Ralph Laurent / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Глен Клоуз в образі відтінку Pink Valentino
Глен Клоуз в образі відтінку Pink Valentino / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Емма Корін у костюмі Евандера Беррі Уолла – зірки світського суспільства 19-го століття
Емма Корін у костюмі Евандера Беррі Уолла – зірки світського суспільства 19-го століття / Фото: Miu Miu

Хіларі Клінтон в Altuzarra
Хіларі Клінтон в Altuzarra / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Мей Маск у Dior із сином Ілоном
Мей Маск у Dior із сином Ілоном / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Джиджи Хадід в Versace
Джиджи Хадід в Versace / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Наомі Кемпбелл у Burberry
Наомі Кемпбелл у Burberry / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Королева вечора – Анна Вінтур у кутюрному Chanel
Королева вечора – Анна Вінтур у кутюрному Chanel / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Вам буде цікаво дізнатися, що виставку Інтситуту костюма цього року відкрила перша леді Америки Джілл Байден .

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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