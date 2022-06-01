Дивіться: Мерилін Монро з військовими під час її медового місяця (фото)

1 червня народилася одна з найвідоміших акторок американського кінематографа – Мерилін Монро. Дивіться архівні знімки зірки
Навіть свій медовий місяць Мерилін вирішила присвятити підтримці військових / Фото: Колаж: Сьогодні
Під час Другої світової війни Норма Джин (справжнє ім'я Мерилін Монро) працювала на фабриці. До того, як стати голлівудською знаменитістю вона займалася збиранням радіолітаків OQ-2 – перших у світі безпілотників.
Меріл Монро збирала перші у світі безпілотники / Фото: dailymail
У січні 1954 року їй знову довелося повернутися до військової справи, але вже як актриса. Тоді зірка одружилася з Джо Ді Маджіо і вирушила з чоловіком до Японії. У Токіо до Мерілін звернувся генерал-майор Чарльз В. Крістенберрі. Він попросив артистку відвідати Корею, щоб зустрітися з американськими військовими, які дислокувалися у Сеулі.
Мерилін Монро на військовій базі американців у Кореї / Фото: Getty Images
Мерилін Монро на військовій базі американців у Кореї / Фото: Getty Images
Мерилін Монро на військовій базі американців у Кореї / Фото: Getty Images
Мерилін Монро на військовій базі американців у Кореї / Фото: Getty Images
Мерилін Монро на військовій базі американців у Кореї / Фото: Getty Images
Мерилін Монро на військовій базі американців у Кореї / Фото: Getty Images
Мерилін Монро на військовій базі американців у Кореї / Фото: Getty Images
Мерилін Монро на військовій базі американців у Кореї / Фото: Getty Images
Мерилін Монро на військовій базі американців у Кореї / Фото: Getty Images
Мерилін Монро на військовій базі американців у Кореї / Фото: Getty Images
Мерилін Монро на військовій базі американців у Кореї / Фото: Getty Images
Поки її чоловік подорожував, Монро вирушила на військову базу. Чотири дні Мерилін зустрічалася із солдатами, влаштувала 10 шоу для приблизно 100 000 військовослужбовців. Подорож мала приголомшливий успіх – вона підняла бойовий дух американських солдатів, а це зробило зірку народною улюбленицею.
Зібрали архівні знімки Мерилін Монро із тієї знакової подорожі в історії.
Мерилін Монро на військовій базі американців у Кореї / Фото: Getty Images
Мерилін Монро на військовій базі американців у Кореї / Фото: Getty Images
Мерилін Монро на військовій базі американців у Кореї / Фото: Getty Images
Мерилін Монро на військовій базі американців у Кореї / Фото: Getty Images
Дивіться ще більше знімків Мерилін Монро з американськими військовими у Кореї на сайті Vogue.ua.
Вам буде цікаво дізнатися ТОП-10 маловідомих фактів із життя Мерилін Монро.
Юлія Ткачук
Team Lead Life Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора