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Pantone присвятили новий відтінок порятунку коралових рифів (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
13 серпня, 13:40
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Інститут кольору об'єднався з компанією з виробництва котячого корму, щоб разом відновити 185 тисяч квадратних метрів коралових рифів по всьому світу
/ Фото: pantone.com

Pantone, які раніше назвали два головних кольори 2021 року, представили новий відтінок. Ним став синьо-зелений відтінок, схожий на колір морської хвилі. Інститут кольору присвятив новий відтінок благодійній ініціативі – порятунку коралових рифів.

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Новий колір отримав назву Hope (в пер. з англ. "Надія").

Іскристий синій колір відображає здорове біорізноманіття та природний рай, які можливі тільки у процвітаючого коралового рифу, – сказано в релізі Pantone.

/ Фото: pantone.com

Pantone приєдналися до ініціативи компанії по виготовленню котячого корму Sheba і їх глобальної програми по відновленню коралових рифів. Sheba запустили проєкт раніше і завдяки їх фінансуванню вже реанімували екосистему рифів, розташовану поруч з узбережжям острова Сулавесі в Індонезії.

Компанії разом збираються привернути суспільну увагу до проблеми зникнення коралових рифів і, як наслідок, всіх морських мешканців, які там живуть.

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У планах Pantone і Sheba відновити 185 тисяч квадратних метрів коралових рифів по всьому світу. Приблизно це рівно 148 олімпійським басейнам (ширина і довжина одного такого дорівнює – 25 на 50 метрів).

Дивіться відео, створене Sheba і Pantone про коралі:

Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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