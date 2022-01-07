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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Пацани позаздрять: знамениті чоловіки, які люблять фарбувати нігті (фото)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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7 січня, 12:00
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Те, що раніше могли собі дозволити лише розв'язні рокери, сьогодні має чималий попит
Популярні чоловіки, які роблять дизайн манікюру
Популярні чоловіки, які роблять дизайн манікюру / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки дівчатка обирають трендовий манікюр весни 2022, хлопці не відстають і теж записуються на нігтики. А що, адже це так стильно?

Якщо раніше дозволити собі такий експеримент могли хіба лиш скандальні рок-зірки, то сьогодні на сторінці в соцмережах будь-якого популярного манікюрного салону ви легко знайдете публікації з чоловічим манікюром. До того ж, коли ми говоримо манікюр – маємо на увазі не класичне обрізання нігтів та кутикули, а повноцінний вигляд із замороченим дизайном. Деколи навіть дівчата не так трепетно до цього ставляться.

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Першими голосно заявили про те, що чоловічому манікюру бути, культові рокери Курт Кобейн і Девід Боуї. Не відставали від хвилі хайпа (тоді ще не знали цього слова) Вілле Вало, Оззі Осборн і Стівен Тайлер. А Джонні Депп який красень з недбалими червоними нігтями!

Знамениті чоловіки з манікюром | Фото: открытые источники
Знамениті чоловіки з манікюром / Фото: открытые источники
Знамениті чоловіки з манікюром | Фото: открытые источники
Знамениті чоловіки з манікюром / Фото: открытые источники
Знамениті чоловіки з манікюром | Фото: открытые источники
Знамениті чоловіки з манікюром / Фото: открытые источники
Знамениті чоловіки з манікюром | Фото: открытые источники
Знамениті чоловіки з манікюром / Фото: открытые источники
Знамениті чоловіки з манікюром | Фото: открытые источники
Знамениті чоловіки з манікюром / Фото: открытые источники
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Сьогодні навряд чи багатьох здивує стильний дизайн чоловічих нігтів. Більше того, рівність – так рівність, подумали гаррі Стайлс та наречений Меган Фокс Machine Gun Kelly та відкрили власні бренди лаків.

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Знамениті чоловіки, які роблять дизайн манікюру

Також дивіться: знаменитості, які у повсякденному житті ходять без манікюру

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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