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Пацаны обзавидуются: знаменитые мужчины, которые обожают красить ногти (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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7 января, 12:00
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То, что раньше могли себе позволить только развязные рокеры, сегодня пользуется немалым спросом
Популярные мужчины, которые делают дизайн маникюра
Популярные мужчины, которые делают дизайн маникюра / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока девочки выбирают самый трендовый маникюр весны 2022, мальчики не отстают и тоже записываются на ноготочки. А что, ведь это так стильно нынче!

Если раньше позволить себе такой эксперимент могли разве что скандальные рок-звезды, то сегодня на странице в соцсетях любого популярного маникюрного салона вы легко найдете публикации с мужским маникюром. К тому же, когда мы говорим маникюр — имеем в виду не классическое обрезание ногтей и кутикулы, а полноценный вид с замороченным дизайном. Порой даже девушки не так трепетно к этому относятся.

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Первыми громко заявили о том, что мужскому маникюру быть, культовые рокеры Курт Кобейн и Дэвид Боуи. Не отставали от волны хайпа (тогда еще не знали этого слова) Вилле Вало, Оззи Осборн и Стивен Тайлер. А Джонни Депп какой красавчик с небрежными красными ногтями!

Знаменитые мужчины с маникюром | Фото: открытые источники
Знаменитые мужчины с маникюром / Фото: открытые источники
Знаменитые мужчины с маникюром | Фото: открытые источники
Знаменитые мужчины с маникюром / Фото: открытые источники
Знаменитые мужчины с маникюром | Фото: открытые источники
Знаменитые мужчины с маникюром / Фото: открытые источники
Знаменитые мужчины с маникюром | Фото: открытые источники
Знаменитые мужчины с маникюром / Фото: открытые источники
Знаменитые мужчины с маникюром | Фото: открытые источники
Знаменитые мужчины с маникюром / Фото: открытые источники
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Сегодня же вряд ли многих удивит стильный дизайн мужских ногтей. Больше того, равенство — так равенство, подумали Гарри Стайлс и жених Меган Фокс Machine Gun Kelly и открыли собственные бренды лаков.

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Знаменитые мужчины, которые делают дизайн маникюра

Также смотрите: знаменитости, которые в повседневной жизни ходят без маникюра

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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