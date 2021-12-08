Що входить до колекції косметики Lancôme, присвяченої серіалу "Емілі в Парижі"

Помади найбільш насичених, яскравих та модних відтінків і все, що має бути у жіночій косметичці

Колекція косметики Emily in Paris x Lancôme / Фото: пресслужба

Напередодні прем'єри другого сезону серіалу "Емілі у Парижі", на яку шанувальники очікують вже 22 грудня, Lancôme випустили колекцію косметики, присвячену шоу Netflix.

Натхнена паризьким гламуром та стилем головної героїні Емілі (яку грає актриса Лілі Коллінз), колекція включає декоративну косметику, засоби для догляду за шкірою та парфум з фірмовими мотивами у формі серця та підвіски на сумці у вигляді Ейфелевої вежі.

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Також у колекцію увійшли палетка тіней Emily in Paris Eyeshadow Palette, що складається з 12 відтінків: нюдових, мерехтливих коричневих, лілових та синіх; туші для вій та помади для губ тілесного, класичного та яскравого червоних кольорів.

Колекція косметики Emily in Paris x Lancôme / Фото: пресслужба

У компанії обіцяють, що сироватка для шкіри обличчя Advanced Génifique Serum, яка входить до колекції, зробить колір більш рівним та здоровим.

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Завершує колекцію Idôle Eau De Parfum – парфум із солодким ароматом та нотками троянди.

Колекція косметики Emily in Paris x Lancôme / Фото: пресслужба Колекція косметики Emily in Paris x Lancôme / Фото: пресслужба Колекція косметики Emily in Paris x Lancôme / Фото: пресслужба Колекція косметики Emily in Paris x Lancôme / Фото: пресслужба Колекція косметики Emily in Paris x Lancôme / Фото: пресслужба Колекція косметики Emily in Paris x Lancôme / Фото: пресслужба Колекція косметики Emily in Paris x Lancôme / Фото: пресслужба 1 /7

Купити бьюті-продукти Emily in Paris x Lancôme можна поки що тільки в США на сайті бренду. Вартість засобів варіюється від 32 доларів за помаду до 105 доларів за сироватку.

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