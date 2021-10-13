Громадянська позиція і збереження традицій: оголошені номінації Best Fashion Awards 2021

Організатори єдиної професійної премії сфери моди в Україні оголосили нові номінації та оновлений список експертів

/ Фото: instagram/ukrainianfashionweek_official

В цьому році відбудеться 12-я церемонія нагородження єдиної професійної премії сфери моди в Україні Best Fashion Awards, ведучою якої була Маша Єфросиніна.

Щорічно організатори премії оновлюють список експертів, які будуть вирішувати долю номінантів. Ними стали 27 експертів – fashion-редактори, критики, стилісти, серед яких головний редактор Vogue Ukraine Філіп Власов, маркетинг директор ЦУМ Київ Маруся Коваль, креативний директор Helen Marlen Group Олена Пащенко та інші.

Реклама

/ Фото: пресслужба

В цьому році премія Best Fashion Awards буде вручена в 10 номінаціях. Шість існуючих номінацій фіксують досягнення дизайнерів. Також оргкомітет заснував 4 нові номінації, які покликані відзначити внесок дизайнерів в розвиток глобальних напрямків, важливих для fashion-індустрії України.

Нові номінації Best Fashion Awards 2021: