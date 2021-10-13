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Громадянська позиція і збереження традицій: оголошені номінації Best Fashion Awards 2021

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
13 жовтня, 17:21
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Організатори єдиної професійної премії сфери моди в Україні оголосили нові номінації та оновлений список експертів
/ Фото: instagram/ukrainianfashionweek_official

В цьому році відбудеться 12-я церемонія нагородження єдиної професійної премії сфери моди в Україні Best Fashion Awards, ведучою якої була Маша Єфросиніна.

Щорічно організатори премії оновлюють список експертів, які будуть вирішувати долю номінантів. Ними стали 27 експертів – fashion-редактори, критики, стилісти, серед яких головний редактор Vogue Ukraine Філіп Власов, маркетинг директор ЦУМ Київ Маруся Коваль, креативний директор Helen Marlen Group Олена Пащенко та інші.

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/ Фото: пресслужба

В цьому році премія Best Fashion Awards буде вручена в 10 номінаціях. Шість існуючих номінацій фіксують досягнення дизайнерів. Також оргкомітет заснував 4 нові номінації, які покликані відзначити внесок дизайнерів в розвиток глобальних напрямків, важливих для fashion-індустрії України.

Нові номінації Best Fashion Awards 2021:

  • Social Responsibility Award. Вручається за небайдужість, активну громадянську позицію – за внесок дизайнера у вирішення актуальної проблеми для країни, громадян або окремих спільнот.
  • The Best Fashion Innovation. Вручається за інтеграцію новітніх технологій в колекції – виробництво або матеріали, або ж в формат презентації колекції.
  • The Support of Emerging Designers. Вручається за активну діяльність по професійній підтримці молодих дизайнерів, внесок в розвиток нового покоління fashion-індустрії України.
  • Saving Traditions of Artsinal Craft. Вручається за внесок у збереження традицій використання ручного майстерності, застосування традиційних технік в сучасних колекціях і переосмислення національної спадщини.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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