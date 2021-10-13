Модная премия Best Fashion Awards 2021: объявлены номинации и список экспертов

В этом году состоится 12-я церемония награждения единственной профессиональной премии сферы моды в Украине Best Fashion Awards, ведущей которой была Маша Ефросинина.

/ Фото: instagram/ukrainianfashionweek_official

Ежегодно организаторы единственной профессиональной премии сферы моды в Украине обновляют список экспертов, которые будут решать судьбу номинантов. Ими стали 27 экспертов ‒ fashion-редакторы, критики, стилисты, среди которых главный редактор Vogue Ukraine Филипп Власов, маркетинг директор ЦУМ Киев Маруся Коваль, креативный директор Helen Marlen Group Елена Пащенко и другие.

/ Фото: пресс-служба

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В этом году премия Best Fashion Awards будет вручена в 10 номинациях. Шесть существующих номинаций фиксируют достижения дизайнеров. Также оргкомитет учредил 4 новые номинации, которые призваны отметить вклад дизайнеров в развитие глобальных направлений, важных для fashion-индустрии Украины.

Новые номинации Best Fashion Awards 2021:

Social Responsibility Award . Вручается за неравнодушие, активную гражданскую позицию ‒ за вклад дизайнера в решение актуальной проблемы для страны, граждан или отдельных сообществ.

. Вручается за неравнодушие, активную гражданскую позицию ‒ за вклад дизайнера в решение актуальной проблемы для страны, граждан или отдельных сообществ. The Best Fashion Innovation . Вручается за интеграцию новейших технологий в коллекции ‒ производство или материалы, или же в формат презентации коллекции.

. Вручается за интеграцию новейших технологий в коллекции ‒ производство или материалы, или же в формат презентации коллекции. The Support of Emerging Designers . Вручается за активную деятельность по профессиональной поддержке молодых дизайнеров, вклад в развитие нового поколения fashion-индустрии Украины.

. Вручается за активную деятельность по профессиональной поддержке молодых дизайнеров, вклад в развитие нового поколения fashion-индустрии Украины. Saving Traditions of Artsinal Craft. Вручается за вклад в сохранение традиций использования ручного мастерства, применение традиционных техник в современных коллекциях и переосмысление национального наследия.

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