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Образ дня: Настя Каменських в атласній сукні з глибоким декольте з'явилася в шоу "МАСКА" – фото

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
4 грудня, 21:06
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Співачка приміряла ефектний образ у новому випуску найпопулярнішої програми сезону
Настя Каменських у шикарному образі у новому випуску шоу "МАСКА"
Настя Каменських у шикарному образі у новому випуску шоу "МАСКА" / Фото: пресслужба

Зірковий детектив грандіозного шоу "МАСКА", співачка Настя Каменських у новому випуску проєкту, з'явилася в оригінальному вбранні та з яскравим макіяжем.

Для сьомого ефіру гіпершоу, в якому зійшлися всі 8 найсильніших учасників сезону, Настя Каменських вибрала атласну синю сукню із глибоким декольте. Співачка доповнила образ зеленим оверсайз-жакетом, накинутим лише на одне плече.

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Завершують цей стильний лук масивні аксесуари – чорно-білі браслети та сережки.

Настя Каменських у шикарному образі у новому випуску шоу "МАСКА"
Настя Каменських у шикарному образі у новому випуску шоу "МАСКА" / Фото: пресслужба

Я вже була і цукеркою, і чорною малиною, а цієї суботи, здається, хтось начарував, бо в мене лише половина жакета. Тому, з одного боку, я – суворий детектив, а з іншого – NK", – прокоментувала свій новий образ Каменських в ефірі каналу "Україна".

Артистка обрала яскравий макіяж очей у синіх тонах та оригінальну зачіску – високий пучок із випущеними пасмами.

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Настя Каменських у шикарному образі у новому випуску шоу "МАСКА"
Настя Каменських у шикарному образі у новому випуску шоу "МАСКА" / Фото: пресслужба

Нагадаємо, Настя Каменських разом зі своїми колегами зірковими детективами Олею Поляковою, Олегом Винником, Андрієм Данилком та DZIDZIO розгадує знаменитостей під масками у другому сезоні масштабного проекту каналу "Україна".

Дивіться новий випуск найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "МАСКА" прямо зараз, 4 грудня, о 21:00 на каналі "Україна"!

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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