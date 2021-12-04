Образ дня: Настя Каменских в атласном платье с глубоким декольте появилась в шоу "МАСКА" – фото

Звездный детектив грандиозного шоу "МАСКА", певица Настя Каменских в новом выпуске проекта, пояивлась в оригинальном наряде и с ярким макияжем.
Для седьмого эфира гипершоу, в котором сошлись все 8 сильнейших участников сезона, Настя Каменских выбрала атласное голубое платье с глубоким декольте. Певица дополнила образ зеленым оверсайз-жакетом, накинутым только на одно плечо.
Завершают этот стильный лук массивные аксессуары – черно-белые браслеты и серьги.
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Я уже была и конфеткой, и черной малиной, а в эту субботу, кажется, кто-то наколдовал, потому что у меня только половина жакета. Поэтому с одной стороны я – строгий детектив, а с другой – NK", – прокомментировала свой новый образ Каменских в эфире канала "Украина".
Артистка выбрала яркий макияж глаз в синих тонах и оригинальную прическу – высокий пучок с выпущенными прядями.
Напомним, Настя Каменских вместе со своими коллегами звездными детективами Олей Поляковой, Олегом Винником, Андреем Данилко и DZIDZIO разгадывает знаменитостей под масками во втором сезоне масштабного проекта канала "Украина".
Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "МАСКА" прямо сейчас, 4 декабря, в 21:00 на канале "Украина"!
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