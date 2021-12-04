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Образ дня: Настя Каменских в атласном платье с глубоким декольте появилась в шоу "МАСКА" – фото

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
4 декабря, 21:06
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Певица примерила эффектный образ в новом выпуске самой популярной программы сезона
Настя Каменских в шикарном образе в новом выпуске шоу "МАСКА"
Настя Каменских в шикарном образе в новом выпуске шоу "МАСКА" / Фото: пресс-служба

Звездный детектив грандиозного шоу "МАСКА", певица Настя Каменских в новом выпуске проекта, пояивлась в оригинальном наряде и с ярким макияжем.

Для седьмого эфира гипершоу, в котором сошлись все 8 сильнейших участников сезона, Настя Каменских выбрала атласное голубое платье с глубоким декольте. Певица дополнила образ зеленым оверсайз-жакетом, накинутым только на одно плечо.

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Завершают этот стильный лук массивные аксессуары – черно-белые браслеты и серьги.

Настя Каменских в шикарном образе в новом выпуске шоу "МАСКА"
Настя Каменских в шикарном образе в новом выпуске шоу "МАСКА" / Фото: пресс-служба

Я уже была и конфеткой, и черной малиной, а в эту субботу, кажется, кто-то наколдовал, потому что у меня только половина жакета. Поэтому с одной стороны я – строгий детектив, а с другой – NK", – прокомментировала свой новый образ Каменских в эфире канала "Украина".

Артистка выбрала яркий макияж глаз в синих тонах и оригинальную прическу – высокий пучок с выпущенными прядями.

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Настя Каменских в шикарном образе в новом выпуске шоу "МАСКА"
Настя Каменских в шикарном образе в новом выпуске шоу "МАСКА" / Фото: пресс-служба

Напомним, Настя Каменских вместе со своими коллегами звездными детективами Олей Поляковой, Олегом Винником, Андреем Данилко и DZIDZIO разгадывает знаменитостей под масками во втором сезоне масштабного проекта канала "Украина".

Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "МАСКА" прямо сейчас, 4 декабря, в 21:00 на канале "Украина"!

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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