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Образ дня: королева Іспанії Летиція порушила протокол, щоб підтримати Україну

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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5 березня, 17:10
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Летиція вміло використала зовнішній вигляд і свій гардероб, щоб висловити підтримку українському народу. Розповідаємо подробиці
Королева Іспанії одягла вишиванку на офіційний захід
Королева Іспанії одягла вишиванку на офіційний захід / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Королева Іспанії Летиція, як і багато монархів та зірок у світі, підтримала українців у війні з Росією, яка порушила всі права людини. Дружина короля Філіпа VI надягла вишиванку на офіційний захід – благодійну зустріч Mutua Madrileña у Мадриді.

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Фото: Getty Images

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Що цікаво, за традицією та протоколом королівські сім'ї завжди дотримуються нейтралітету у питаннях політичних та воєнних. Але, Летиція не змогла залишити без уваги агресивні дії Росії і рішуче виступила проти війни, яку розв'язав путін.

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

Для виходу на благодійному вечорі Летиція обрала класичні чорні штани з високою посадкою, широкий пояс та традиційну льняну українську вишиванку з геометричним візерунком.

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Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

Днями король Іспанії Філіп VI під час свого виступу на вечері з нагоди відкриття Всесвітнього мобільного конгресу порушив традиційний королівський нейтралітет, засудивши війну в Україні.

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Образ Летиція доповнила чорними туфлями-човниками та чорним клатчем.

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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