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Українському художнику Павлу Макову вдалося виїхати із Харкова. Він представить свій проект на Венеціанській бієнале

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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1 квітня, 20:43
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23 квітня у Венеції стартує 59-та бієнале. Незважаючи на війну, Україна візьме участь у міжнародній мистецькій виставці. Це стало можливим завдяки команді, якій вдалося евакуювати з Києва фрагменти роботи художника Павла Макова
1. Павло Маков. 2. Сторінка з авторської книжки «Донроза», 2008–2010
1. Павло Маков. 2. Сторінка з авторської книжки «Донроза», 2008–2010 / Фото: vogue.ua, Колаж: Сьогодні

До події ретельно готувалися. У грудні 2021 року художник дав інтерв'ю для номера Vogue MAN s/s 2022, який мав вийти у квітні. Тоді ніхто й подумати не міг, що герой номера ховатиметься із сім'єю від бомбардувань у підвалі Єрмілов-центру у Харкові, який понад місяць обстрілюють російські окупанти.

На щастя, 63-річному Макову вдалося евакуюватися з Харкова, нині він перебуває в Італії, де 23 квітня презентує свій проєкт усьому світу.

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"Фонтан виснаження", 2003. Модель з бронзи, колекція PinchukArtCentre / Фото: vogue.ua

Павло Маков народився 1958 року в Ленінграді. У підлітковому віці він опинився у Сімферополі, де навчався на живописному відділенні кримського художнього училища. Після цього закінчив Харківський художньо-промисловий інститут, обравши факультет графіки. Саме графіці Маков присвятив свою діяльність та життя.

Павло Маков у своій майстерні в Харкові в грудні 2021 року
Павло Маков у своій майстерні в Харкові в грудні 2021 року / Фото: vogue.ua

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На Венеціанській бієнале Павло представить роботу під назвою "Фонтан виснаження. Aqua Alta".

Маков розповів, що витоки роботи ще 1995 року. Тоді він створив проєкт "Збір соку". Художник зобразив дві річки Харкова. Вже пізніше з'явився перший малюнок із цілим фонтаном – багатоярусною символічною композицією, що складається з лійок.

"Фонтан виснаження", 1996. Технічний малюнок / Фото: vogue.ua

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Художник прокоментував:

Венеція – місто вмирання, місто втрати сил, місто виснаження, – описує свої відчуття Маков, — тому, коли куратори The Naked Room запропонували подати заявку на бієнале, я не мав сумнівів, який проєкт вибрати. Хоча самому й на думку не спало б подаватися: мені комфортно створювати камерне мистецтво, хай навіть для одного глядача.

Сам Маков уявляв, що його робота висітиме на цегляній стіні, а вода з фонтану стікала б у канал Венеції. Тоді його робота римувалась б із містом, яке зникає під водою, і була б представлена ідеально. На жаль, старовинний бастіон Arsenale такої можливості не передбачає.

Павло Маков у своій майстерні в Харкові в грудні 2021 року
Павло Маков у своій майстерні в Харкові в грудні 2021 року / Фото: vogue.ua

Читайте інтерв'ю художника, в якому він розповів про своє ставлення до бієнале, Радянського Союзу та життя у Харкові, для українського Vogue.ua на сайті видання.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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