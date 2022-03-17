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Музей Івана Гончара просить допомоги для збереження спадщини

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17 березня, 16:57
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Зберегти культурну спадщину українців – одне з головних завдань після порятунку життів людей. Як можна допомогти музеям у цей складний час
Музей Івана Гончара просить українців про допомогу
Музей Івана Гончара просить українців про допомогу / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські дизайнери перекваліфікувалися і всіма силами допомагають українській армії – шиють бронежилети, збирають гроші для переселенців та біженців. Волонтери намагаються рятувати тварин, які залишилися одні або були покинуті напризволяще.

Порятунку сьогодні потребують і культурні історичні цінності. Музей Івана Гончара просить допомоги. Про це працівники інституції розповіли у своїх соцмережах.

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Збираємо кошти для збереження спадщини.

Ми неймовірно вдячні вам, що у ці найтемніші часи ви турбується і цікавитесь безпекою колекції Музею Івана Гончара. Сьогодні ми оголошуємо збір коштів на пакувальні матеріали, щоб максимально убезпечити колекцію.

Так, для придбання пакувальних матеріалів потрібно зібрати 675 045 грн. Ці гроші потрібні на: картонні коробки, пакувальний папір, скотч, плівки, ящики, ДВП та багато іншого.

Надіслати пожертвування можна у гривнях на картку: 5375 4114 1137 0229 (Петро Гончар).

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У музеї уточнили, що всі кошти, які перевищать цю суму, будуть передані на підтримку культурних організацій в Україні, які постраждали під час війни.

Звичайно, у цей тяжкий час багато хто може скептично поставитися до такого роду прохання, порівнюючи важливість порятунку історичних колекцій із життями людей. Не варто порівнювати. Адже в цьому світі немає нічого дорожчого і ціннішого за людське життя.

Водночас, зберігати культурні цінності важливо. Адже вони здатні розповісти про наших предків, нашу історію, яку й так намагається знищити путін та росіяни.

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