Музей Ивана Гончара просит помощи для сохранения наследия

Сохранить культурное наследие украинцев – одна из главных задач после спасения жизней людей. Как можно помочь музеям в это сложное время

Музей Ивана Гончара просит украинцев о помощи / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские дизайнеры переквалифицировались и всеми силами помогают украинской армии – шьют бронежилеты, собирают деньги для переселенцев и беженцев. Волонтеры пытаются спасать животных, которые остались совсем одни или были брошены на произвол судьбы.

В спасении сегодня нуждаются и культурные исторические ценности. Музей Ивана Гончара просит о помощи. Об этом работники институции рассказали в своих соцсетях.

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Собираем средства для сохранения наследия. Мы невероятно благодарны вам, что в эти самые смутные времена вы беспокоитесь и интересуетесь безопасностью коллекции Музея Ивана Гончара. Сегодня мы объявляем сбор средств на упаковочные материалы, чтобы максимально обезопасить коллекцию.

Так, на покупку упаковочных материалов нужно собрать 675 045 грн. Эти деньги нужны на: картонные коробки, упаковочную бумагу, скотч, пленки, ящики, ДСП и многое другое.

Отправить пожертвования можно в гривнах на карту: 5375 4114 1137 0229 (Петр Гончар).

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В музее уточнили, что все средства, которые превысят эту сумму будут переданы на поддержку культурных организаций в Украине, которые пострадали во время войны.

Конечно, в это тяжелое время многие могут скептически отнестись к такого рода просьбе, сравнивая важность спасения исторических коллекций с жизнями людей. Хотим напомнить, что не стоит сравнивать несравнимое. Ведь в этом мире нет ничего дороже и ценнее человеческой жизни.

В тоже время, сохранять культурные ценности важно. Ведь они способны рассказать о наших предках, нашей истории, которую и так пытается уничтожить путин и россияне.

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