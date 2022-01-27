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Хутряні навушники – стильна альтернатива шапці: як носити і де купити

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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27 січня, 10:33
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Зимовий аксесуар можна комбінувати з рукавичками або сумкою, чи вибрати в іншому стилі та кольорі, зробивши родзинкою луку
Як носити хутряні навушники взимку 2022
Як носити хутряні навушники взимку 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на широкий вибір стильних шапок зими 2022, будемо чесні — як же вони набридли! І що робити? Здається, рішення є — хутряні навушники.

Хутряні навушники — модний зимовий тренд, родом із 2000-х. Спочатку його носили дівчата-підлітки та діти, потім поступово стереотипи руйнувалися і фактично людина будь-якого віку могла собі дозволити ненудний аксесуар. Альтернативу шапці можна вибрати в будь-якому кольорі та стилі, зробивши навушники ключовим елементом луку, або ж скомбінуйте з рукавичками чи сумкою, щоб отримати завершений образ.

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Хутряні навушники – новий тренд зими 2022
Хутряні навушники – новий тренд зими 2022 / Фото: Инстаграм

Тренд настільки став популярним у Instagram, що у нього навіть з'явився хештег #earmuffs. Стилісти пропонують поєднувати цей елемент гардеробу зі стьобаними жилетами, дутими пуховиками та унтами. Об'ємний одяг та розслаблений образ ідеально впишуться у лук з хутряними навушниками.

Хутряні навушники — новий тренд зими 2022
Хутряні навушники — новий тренд зими 2022 / Фото: Инстаграм

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Белла Хадід носить хутряні навушники, комбінуючи їх із кислотним одягом, а також у стрітстайл-образах.

Спочатку теплі навушники були придумані для спортсменів, але успішно, як часто буває, плавно перебігли в повсякденне життя. Дуже зручний варіант для дівчат, які носять укладання, але не хочуть мерзнути у вуха.

Хутряні навушники — новий тренд зими 2022
Хутряні навушники — новий тренд зими 2022 / Фото: Инстаграм

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Більш виграшно аксесуар буде виглядати на молодих дівчатах, їм підійде практично будь-який стиль і образ. Старшим жінкам можна використовувати цей елемент гардеробу під час шопінгу, прогулянки на природі, зі спортивними образами.

Де придбати стильні хутряні навушники

Вовняні навушники IL TRENINO за 6440 грн
Вовняні навушники IL TRENINO за 6440 грн / Фото: Helen Marlen

Навушники KARL LAGERFELD за 1576 грн
Навушники KARL LAGERFELD за 1576 грн / Фото: eobuv.com.ua

Стильні навушники UGG за 2151 грн
Стильні навушники UGG за 2151 грн / Фото: eobuv.com.ua

Теплі навушники LC Waikiki за 139 грн
Теплі навушники LC Waikiki за 139 грн / Фото: LC Waikiki

Теплі навушники з інтегрованими електронними навушниками UGG за 2299 грн
Теплі навушники з інтегрованими електронними навушниками UGG за 2299 грн / Фото: answear

Також дивіться: в яких шапках ходять знаменитості взимку 2022 – дивимося та надихаємося

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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