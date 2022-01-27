Хутряні навушники – стильна альтернатива шапці: як носити і де купити

Зимовий аксесуар можна комбінувати з рукавичками або сумкою, чи вибрати в іншому стилі та кольорі, зробивши родзинкою луку

Як носити хутряні навушники взимку 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на широкий вибір стильних шапок зими 2022, будемо чесні — як же вони набридли! І що робити? Здається, рішення є — хутряні навушники.

Хутряні навушники — модний зимовий тренд, родом із 2000-х. Спочатку його носили дівчата-підлітки та діти, потім поступово стереотипи руйнувалися і фактично людина будь-якого віку могла собі дозволити ненудний аксесуар. Альтернативу шапці можна вибрати в будь-якому кольорі та стилі, зробивши навушники ключовим елементом луку, або ж скомбінуйте з рукавичками чи сумкою, щоб отримати завершений образ.

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Хутряні навушники – новий тренд зими 2022 / Фото: Инстаграм

Тренд настільки став популярним у Instagram, що у нього навіть з'явився хештег #earmuffs. Стилісти пропонують поєднувати цей елемент гардеробу зі стьобаними жилетами, дутими пуховиками та унтами. Об'ємний одяг та розслаблений образ ідеально впишуться у лук з хутряними навушниками.

Хутряні навушники — новий тренд зими 2022 / Фото: Инстаграм

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Белла Хадід носить хутряні навушники, комбінуючи їх із кислотним одягом, а також у стрітстайл-образах.

Спочатку теплі навушники були придумані для спортсменів, але успішно, як часто буває, плавно перебігли в повсякденне життя. Дуже зручний варіант для дівчат, які носять укладання, але не хочуть мерзнути у вуха.

Хутряні навушники — новий тренд зими 2022 / Фото: Инстаграм

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Більш виграшно аксесуар буде виглядати на молодих дівчатах, їм підійде практично будь-який стиль і образ. Старшим жінкам можна використовувати цей елемент гардеробу під час шопінгу, прогулянки на природі, зі спортивними образами.

Де придбати стильні хутряні навушники

Вовняні навушники IL TRENINO за 6440 грн / Фото: Helen Marlen

Навушники KARL LAGERFELD за 1576 грн / Фото: eobuv.com.ua

Стильні навушники UGG за 2151 грн / Фото: eobuv.com.ua

Теплі навушники LC Waikiki за 139 грн / Фото: LC Waikiki

Теплі навушники з інтегрованими електронними навушниками UGG за 2299 грн / Фото: answear

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