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Зустрічаємо зиму: 5 модних шапок, які врятують і в дощ, і в сніг (фото, ціни)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
1 грудня, 14:52
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Незамінні для холодної пори року головні убори цього сезону особливо популярні
Наймодніші головні убори зими 2021-2022
Наймодніші головні убори зими 2021-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Календар каже, що настала зима. Але за погодою її наближення відчувалося набагато раніше. 1 грудня дуже символічно випав сніг і змусив дістати з шафи теплі речі, у тому числі й шапки. Але якщо з якоїсь причини ви ще не купили головний убір, тоді радимо не відкладати цю справу. Сподіваємося, хоча б стильний пуховик ви вже придбали?

Не хочеться нудити, але є один незаперечний факт: чим старшими ми стаємо – тим більше усвідомлюємо, що немає нічого важливішого за здоров'я. А в холодну пору року потрібно особливо ретельно за ним стежити. Тому головні убори – невід'ємна частина осінньо-зимового гардеробу. Обговоримо наймодніші шапки зими 2021-2022.

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Шапка біні

Шапка біні – популярна модель. По-перше, вона йде практично всім. По-друге, не відволікає уваги від образу загалом. Відмінно може доповнити і завершити лук, якщо підібрана у яскравому та трендовому кольорі: зеленому, рожевому, фіолетовому, оранжевому.

Ось як круто носить шапку біні фешн-інфлюєнсер зі Швейцарії Мері.

Шапка біні на фешн-інфлюєнсері зі Швейцарії
Шапка біні на фешн-інфлюєнсері зі Швейцарії / Фото: Инстаграм

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А ось кілька варіантів таких шапок, які можна купити зараз.

Шапка унісекс біні кежуал за 895 грн
Шапка унісекс біні кежуал за 895 грн / Фото: luckyLook

Шапка біні за 159 грн
Шапка біні за 159 грн / Фото: sinsay.com

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Шапка біні за 359 грн
Шапка біні за 359 грн / Фото: reserved.com/

Шапки з помпонами

Справжня панацея від зневіри та безкоштовний квиток у дитинство щоразу, коли ви одягаєте шапку з помпоном – вам забезпечені.

На прикладі Вероніки Хейлбрюннер подивимося, як прикольно її можна носити.

Вероніка Хейлбрюннер у шапці з помпоном
Вероніка Хейлбрюннер у шапці з помпоном / Фото: Инстаграм

Декілька крутих шапок з помпонами, які можна купити хоч зараз.

Шапка з помпоном за 209 грн
Шапка з помпоном за 209 грн / Фото: streetwear

Тепла шапка із помпоном за 299 грн
Тепла шапка із помпоном за 299 грн / Фото: reserved.com/

Шапка із помпоном за 799 грн
Шапка із помпоном за 799 грн / Фото: zara.com

Дута косинка

Хто б міг подумати, що дута косинка завоює так багато жіночих сердець? Але це сталося. Сміливо, яскраво, незвичайно та, безумовно, тепло.

Ось які суперські теплі хустки ми знайшли для вас.

Тепла косинка за 1295 грн
Тепла косинка за 1295 грн / Фото: luckyLook

Тепла косинка за 500 грн
Тепла косинка за 500 грн / Фото: Modna KAZKA

Панами

Панама офіційно закріпила за собою статус одного з найпопулярніших та наймодніших аксесуарів осені-зими. Ще кілька сезонів тому бренд Prada почав впроваджувати головний убір із фірмового нейлону у свої колекції. І ось він скрізь.

Популярна модель Ельза Хоск обожнює панами!

Ельза Хоск у панамі
Ельза Хоск у панамі / Фото: Инстаграм

Декілька крутих зимових панам для вас.

Панама з хутром за 999 грн
Панама з хутром за 999 грн / Фото: shop.mango.com/

Тепла панама за 250 грн
Тепла панама за 250 грн / Фото: Инстаграм

Балаклава

Ще один максимально популярний головний убір. Кілька сезонів тому Раф Сімонс переосмислив дизайн балаклави, говорячи про ідею безпеки та захисту, а балаклава, що закриває половину обличчя, погодьтеся, у сучасному світі дуже актуальна.

Ви тільки подивіться, як неймовірно шикарно виглядає балаклава на Ріанні!

Ріанна в балаклаві
Ріанна в балаклаві / Фото: vogue.ua

Якщо ви бажаєте придбати балаклаву, то пропонуємо зацінити кілька варіантів.

Балаклава за 499 грн
Балаклава за 499 грн / Фото: mohito.com

Балаклава за 299 грн
Балаклава за 299 грн / Фото: rozetka.com.ua

Балаклава SHERPA BLACK за 5200
Балаклава SHERPA BLACK за 5200 / Фото: ienki-ienki.ua

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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