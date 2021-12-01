Зустрічаємо зиму: 5 модних шапок, які врятують і в дощ, і в сніг (фото, ціни)

Календар каже, що настала зима. Але за погодою її наближення відчувалося набагато раніше. 1 грудня дуже символічно випав сніг і змусив дістати з шафи теплі речі, у тому числі й шапки. Але якщо з якоїсь причини ви ще не купили головний убір, тоді радимо не відкладати цю справу. Сподіваємося, хоча б стильний пуховик ви вже придбали?
Не хочеться нудити, але є один незаперечний факт: чим старшими ми стаємо – тим більше усвідомлюємо, що немає нічого важливішого за здоров'я. А в холодну пору року потрібно особливо ретельно за ним стежити. Тому головні убори – невід'ємна частина осінньо-зимового гардеробу. Обговоримо наймодніші шапки зими 2021-2022.
Шапка біні
Шапка біні – популярна модель. По-перше, вона йде практично всім. По-друге, не відволікає уваги від образу загалом. Відмінно може доповнити і завершити лук, якщо підібрана у яскравому та трендовому кольорі: зеленому, рожевому, фіолетовому, оранжевому.
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Ось як круто носить шапку біні фешн-інфлюєнсер зі Швейцарії Мері.
А ось кілька варіантів таких шапок, які можна купити зараз.
Шапки з помпонами
Справжня панацея від зневіри та безкоштовний квиток у дитинство щоразу, коли ви одягаєте шапку з помпоном – вам забезпечені.
На прикладі Вероніки Хейлбрюннер подивимося, як прикольно її можна носити.
Декілька крутих шапок з помпонами, які можна купити хоч зараз.
Дута косинка
Хто б міг подумати, що дута косинка завоює так багато жіночих сердець? Але це сталося. Сміливо, яскраво, незвичайно та, безумовно, тепло.
Ось які суперські теплі хустки ми знайшли для вас.
Панами
Панама офіційно закріпила за собою статус одного з найпопулярніших та наймодніших аксесуарів осені-зими. Ще кілька сезонів тому бренд Prada почав впроваджувати головний убір із фірмового нейлону у свої колекції. І ось він скрізь.
Популярна модель Ельза Хоск обожнює панами!
Декілька крутих зимових панам для вас.
Балаклава
Ще один максимально популярний головний убір. Кілька сезонів тому Раф Сімонс переосмислив дизайн балаклави, говорячи про ідею безпеки та захисту, а балаклава, що закриває половину обличчя, погодьтеся, у сучасному світі дуже актуальна.
Ви тільки подивіться, як неймовірно шикарно виглядає балаклава на Ріанні!
Якщо ви бажаєте придбати балаклаву, то пропонуємо зацінити кілька варіантів.
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