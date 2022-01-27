Меховые наушники — стильная альтернатива шапке: как носить и где купить

Зимний аксессуар можно комбинировать с перчатками или сумкой, или выбрать в другом стиле и цвете, сделав изюминкой лука

Как носить меховые наушники зимой 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на широкий выбор стильных шапок зимы 2022, будем честны — как же они надоели! И что делать? Кажется, решение есть — меховые наушники.

Меховые наушники — модный зимний тренд, родом из 2000-х. Сначала его носили девушки-подростки и дети, затем постепенно стереотипы разрушались и фактически человек любого возраста мог себе позволить нескучный аксессуар. Альтернативу шапке можно выбрать в любом цвете и стиле, сделав наушники ключевым элементом лука, или же скомбинируйте из с перчатками или сумкой, чтобы получить завершенный образ.

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Меховые наушники — новый тренд зимы 2022 / Фото: Инстаграм

Тренд настолько стал популярным в Instagram, что у него даже появился хештег #earmuffs. Стилисты предлагают сочетать этот элемент гардероба со стеганными жилетами, дутыми пуховиками и унтами. Объемная одежда и расслабленный образ идеально впишутся в лук с меховыми наушниками.

Меховые наушники — новый тренд зимы 2022 / Фото: Инстаграм

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Белла Хадид носит меховые наушники, комбинируя их с кислотной одеждой, а также в стритстайл-образах.

Изначально теплые наушники были придуманы для спортсменов, но успешно, как это часто бывает, плавно перебрались в повседневную жизнь. Очень удобный вариант для девушек, которые носят укладки, но не хотят мерзнуть в уши.

Меховые наушники — новый тренд зимы 2022 / Фото: Инстаграм

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Более выигрышно аксессуар будет смотреться на молодых девчонках, им подойдет фактически любой стиль и образ. Женщинам постарше можно использовать этот элемент гардероба во время шопинга, прогулки на природе, со спортивными образами.

Где купить стильные меховые наушники

Шерстяные наушники IL TRENINO за 6440 грн / Фото: Helen Marlen

Наушники KARL LAGERFELD за 1576 грн / Фото: eobuv.com.ua

Стильные наушники UGG за 2151 грн / Фото: eobuv.com.ua

Теплые наушники LC Waikiki за 139 грн / Фото: LC Waikiki

Теплые наушники с интегрированными электронными наушниками UGG за 2299 грн / Фото: answear

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