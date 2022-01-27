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Меховые наушники — стильная альтернатива шапке: как носить и где купить

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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27 января, 10:33
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Зимний аксессуар можно комбинировать с перчатками или сумкой, или выбрать в другом стиле и цвете, сделав изюминкой лука
Как носить меховые наушники зимой 2022
Как носить меховые наушники зимой 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на широкий выбор стильных шапок зимы 2022, будем честны — как же они надоели! И что делать? Кажется, решение есть — меховые наушники.

Меховые наушники — модный зимний тренд, родом из 2000-х. Сначала его носили девушки-подростки и дети, затем постепенно стереотипы разрушались и фактически человек любого возраста мог себе позволить нескучный аксессуар. Альтернативу шапке можно выбрать в любом цвете и стиле, сделав наушники ключевым элементом лука, или же скомбинируйте из с перчатками или сумкой, чтобы получить завершенный образ.

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Меховые наушники — новый тренд зимы 2022
Меховые наушники — новый тренд зимы 2022 / Фото: Инстаграм

Тренд настолько стал популярным в Instagram, что у него даже появился хештег #earmuffs. Стилисты предлагают сочетать этот элемент гардероба со стеганными жилетами, дутыми пуховиками и унтами. Объемная одежда и расслабленный образ идеально впишутся в лук с меховыми наушниками.

Меховые наушники — новый тренд зимы 2022
Меховые наушники — новый тренд зимы 2022 / Фото: Инстаграм

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Белла Хадид носит меховые наушники, комбинируя их с кислотной одеждой, а также в стритстайл-образах.

Изначально теплые наушники были придуманы для спортсменов, но успешно, как это часто бывает, плавно перебрались в повседневную жизнь. Очень удобный вариант для девушек, которые носят укладки, но не хотят мерзнуть в уши.

Меховые наушники — новый тренд зимы 2022
Меховые наушники — новый тренд зимы 2022 / Фото: Инстаграм

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Более выигрышно аксессуар будет смотреться на молодых девчонках, им подойдет фактически любой стиль и образ. Женщинам постарше можно использовать этот элемент гардероба во время шопинга, прогулки на природе, со спортивными образами.

Где купить стильные меховые наушники

Шерстяные наушники IL TRENINO за 6440 грн
Шерстяные наушники IL TRENINO за 6440 грн / Фото: Helen Marlen

Наушники KARL LAGERFELD за 1576 грн
Наушники KARL LAGERFELD за 1576 грн / Фото: eobuv.com.ua

Стильные наушники UGG за 2151 грн
Стильные наушники UGG за 2151 грн / Фото: eobuv.com.ua

Теплые наушники LC Waikiki за 139 грн
Теплые наушники LC Waikiki за 139 грн / Фото: LC Waikiki

Теплые наушники с интегрированными электронными наушниками UGG за 2299 грн
Теплые наушники с интегрированными электронными наушниками UGG за 2299 грн / Фото: answear

Также смотрите: в каких шапках ходят знаменитости зимой 2022 — смотрим и вдохновляемся

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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