Марина Кухар показала найтрендовіші образи сезону весна-літо 2021

Футболка в горох, напівпрозора блуза і плаття довжини міді будуть відмінно виглядати цієї весни

Популярна ведуча інформаційних випусків новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна" здивувала яскравими образами цього сезону.

Глядачі звикли бачити Марину Кухар в основному в строгих і стриманих нарядах, як і наказує стиль ведучої новин. Відкриваючи себе з нової сторони, відома журналістка продемонструвала, який одяг краще носити поза ефіром, і яким модним тенденціям буде слідувати в цьому сезоні.

1. Сукня в горох – маст-хев літа

Телеведуча Марина Кухар Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Серед безлічі популярних принтів, саме горох як і раніше залишається фаворитом відомих дизайнерів. Модний в цьому сезоні небесно-блакитний відтінок вдало підкреслює ніжність і жіночність телеведучої.

Ще одна перевага цієї сукні – багатофункціональність. У поєднанні з улюбленими кедами – відмінний варіант для довгих літніх прогулянок. Віддавши перевагу туфлям на підборах, вийде створити елегантне вбрання для романтичного вечора.

2. Напівпрозора блуза з воланами

Телеведуча Марина Кухар Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Марина Кухар вибрала безперечний тренд – напівпрозору блузку з воланами і коротким фактурним рукавом. Напівпрозорі тканини не виходять з моди вже кілька сезонів поспіль. У комплекті з яскраво-червоними брюками вдалося створити сміливий, але універсальний образ, який буде доречний, як для робочої зустрічі, так і для обіду з подругами. До того ж, штани широкого крою досить ефектно виглядають при ходьбі.

3. Сукня міді насиченого кольору

Телеведуча Марина Кухар Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У сукні середньої довжини насиченого коралово-бордового кольору легко впізнати стильну ділову жінку. Пояс з акцентної пряжкою вигідно підкреслює талію, а вертикальні смуги по боках візуально подовжують силует. До сукні ведуча підібрала бежеві туфлі на підборах, адже взуття з гострим носком знову повертається в моду.

Які є тренди в одязі цієї весни – дивіться відео:

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