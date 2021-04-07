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Марина Кухар показала самые трендовые образы сезона весна-лето 2021

Сегодня, 11:26

Платье в горох, полупрозрачная блуза и платье длины миди будут отлично выглядеть этой весной

Популярная ведущая информационных выпусков новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" удивила яркими образами этого сезона.

Зрители привыкли видеть Марину Кухар в основном в строгих и сдержанных нарядах, как и предписывает стиль ведущей новостей. Открывая себя с новой стороны, известная журналистка продемонстрировала, какую одежду предпочитает носить вне эфира, и каким модным тенденциям будет следовать в этом сезоне.

1. Платье в горох – маст-хэв приближающегося лета

Телеведущая Марина Кухар
Телеведущая Марина Кухар
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Среди множества популярных принтов, именно горох по-прежнему остается фаворитом известных дизайнеров. Модный в этом сезоне небесно-голубой оттенок удачно подчеркивает нежность и женственность телеведущей.

Еще одно преимущество этого платья – многофункциональность. В сочетании с любимыми кедами – отличный вариант для долгих летних прогулок. Отдав предпочтение лодочкам на каблуке, получится создать элегантный наряд для романтического вечера.

2. Полупрозрачная блуза с воланами

Телеведущая Марина Кухар
Телеведущая Марина Кухар
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Марина Кухар выбрала бесспорный тренд – полупрозрачную блузу с воланами и коротким фактурным рукавом. Полупрозрачные ткани не выходят из моды уже несколько сезонов подряд. В комплекте с ярко-красными брюками удалось создать смелый, но универсальный образ, который будет уместен, как для рабочей встречи, так и для обеда с подругами. К тому же, брюки широкого кроя весьма эффектно смотрятся при ходьбе.

3. Платье миди насыщенного цвета

Телеведущая Марина Кухар
Телеведущая Марина Кухар
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В платье средней длины насыщенного кораллово-бордового цвета легко узнать стильную деловую женщину. Пояс с акцентной пряжкой выгодно подчеркивает талию, а вертикальные полосы по бокам визуально удлиняют силуэт. К платью ведущая подобрала бежевые туфли на каблуке, ведь обувь с острым носком снова возвращается в моду.

Какие есть тренды в одежде этой весной – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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