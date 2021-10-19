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Мамин гардероб: Дочка Анджеліни Джолі Захара в сукні актриси з церемонії "Оскар-2014"

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
19 жовтня, 13:04
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Голлівудська зірка сама допомогла дочці вибрати наряд для прем'єри фільму "Вічні", яка вчора відбулася в Лос-Анджелесі
Анджеліна Джолі і Зараха в сукні Elie Saab
Анджеліна Джолі і Зараха в сукні Elie Saab / Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі, яка знялася для обкладинки американського видання, з'явилася на червоній доріжці прем'єри нового фільму з кіновсесвіту Marvel "Вічні". У Театрі Долбі голлівудська актриса позувала перед фотографами разом з дітьми: 20-річним Меддоксом, 16-річною Захарою, 15-річною Шайло і 13-річними близнюками Вів'єн і Ноксом.

Єдиним з дітей Джолі Пітта, хто не був присутній на заході був 17-річний син Пакс.

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Анджеліна Джолі з дітьми
Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Getty Images

Нашу увагу привернув наряд Захари, яка запозичила з гардеробу своєї зіркової мами кутюрну сукню. 16-річна дочка Анджеліни і Бреда одягла сукню Elie Saab, в якій Джолі прибула на церемонію "Оскар" в 2014 році.

Анджеліна Джолі на червоній доріжці церемонії "Оскар" – 2014
Анджеліна Джолі на червоній доріжці церемонії "Оскар" – 2014 / Фото: Getty Images

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Анджеліна Джолі на червоній доріжці церемонії "Оскар" – 2014
Анджеліна Джолі на червоній доріжці церемонії "Оскар" – 2014 / Фото: Getty Images

Сама Анджеліна Джолі вчора позувала в сукні Balmain.

Актриса зазначила, що всі луки дітей на червоній доріжці прем'єри вийшли вінтажними.

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У моїх дітей вийшли змішані вантажні образи, включаючи моє старе плаття з премії "Оскар". Ми зробили ставку на вінтаж та оновили мої старі речі,

- розповіла Джолі.

Анджеліна Джолі з Бредом Піттом на червоній доріжці церемонії "Оскар" – 2014
Анджеліна Джолі з Бредом Піттом на червоній доріжці церемонії "Оскар" – 2014 / Фото: Getty Images

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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