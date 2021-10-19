LIFE
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Шахтер - Реал: онлайн Шахтер - Реал: онлайн 🚑 Советы доктора Комаровского 🦀 Игра в кальмара ❓ Как умер брат Павлова

Ресторан в небе

Модные ботфорты

Читмил

Мисс Украина

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Мамин гардероб: Дочь Анджелины Джоли Захара в платье актрисы с церемонии "Оскар-2014"

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
19 октября, 13:04
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Голливудская звезда сама помогла дочери выбрать наряд для премьеры фильма "Вечные", которая вчера состоялась в Лос-Анджелесе
Анджелина Джоли и Зараха в платье Elie Saab
Анджелина Джоли и Зараха в платье Elie Saab / Фото: Getty Images

Анджелина Джоли, которая снялась для обложки американского издания, появилась на красной дорожке премьеры нового фильма из киновселенной Marvel "Вечные". В Театре Долби голливудская актриса позировала перед фотографами вместе с детьми: 20-летним Мэддоксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 13-летними близнецами Вивьен и Ноксом.

Единственным из детей Джоли Питта, кто не присутствовал на мероприятии был 17-летний сын Пакс.

Реклама

Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьми / Фото: Getty Images

Наше внимание привлек наряд Захары, которая позаимствовала из гардероба своей звездной мамы кутюрное платье. 16-летняя дочь Анджелины и Бреда надела платье Elie Saab, в котором Джоли прибыла на церемонию "Оскар" в 2014 году.

Анджелина Джоли на красной дорожке церемонии "Оскар" – 2014
Анджелина Джоли на красной дорожке церемонии "Оскар" – 2014 / Фото: Getty Images

Реклама

Анджелина Джоли на красной дорожке церемонии "Оскар" – 2014
Анджелина Джоли на красной дорожке церемонии "Оскар" – 2014 / Фото: Getty Images

Сама Анджелина Джоли вчера позировала в платье Balmain.

Актриса отметила, что все луки детей на красной дорожке премьеры получились винтажными.

Реклама

У моих детей получились смешанные винтажные образы, включая мое старое платье с премии "Оскар". Мы сделали ставку на винтаж и обновили мои старые вещи,

— рассказала Джоли.

Анджелина Джоли с Брэдом Питтом на красной дорожке церемонии "Оскар" – 2014
Анджелина Джоли с Брэдом Питтом на красной дорожке церемонии "Оскар" – 2014 / Фото: Getty Images

Читайте также:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Ближайшие события

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Just do it
Полезный совет на сегодня
Научиться справляться со стрессом
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как приготовить лимонное печенье
Хакнуть
MUST HAVE
Beauty-новинки по уходу за волосами
Купить
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 главных концертов октября
Ким Кардашьян для Balenciaga
Личный опыт
Стоит ли ехать в Рахов
Честный отзыв
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
11 - 17 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
LIFE
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять