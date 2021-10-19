Мамин гардероб: Дочь Анджелины Джоли Захара в платье актрисы с церемонии "Оскар-2014"

Анджелина Джоли, которая снялась для обложки американского издания, появилась на красной дорожке премьеры нового фильма из киновселенной Marvel "Вечные". В Театре Долби голливудская актриса позировала перед фотографами вместе с детьми: 20-летним Мэддоксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 13-летними близнецами Вивьен и Ноксом.
Единственным из детей Джоли Питта, кто не присутствовал на мероприятии был 17-летний сын Пакс.
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Наше внимание привлек наряд Захары, которая позаимствовала из гардероба своей звездной мамы кутюрное платье. 16-летняя дочь Анджелины и Бреда надела платье Elie Saab, в котором Джоли прибыла на церемонию "Оскар" в 2014 году.
Сама Анджелина Джоли вчера позировала в платье Balmain.
Актриса отметила, что все луки детей на красной дорожке премьеры получились винтажными.
У моих детей получились смешанные винтажные образы, включая мое старое платье с премии "Оскар". Мы сделали ставку на винтаж и обновили мои старые вещи,
— рассказала Джоли.
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