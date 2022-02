Ladies in Black: Адель, Кортні Кокс та інші зірки блищали на червоній доріжці британського Греммі

Сукні від-кутюр, готичні та казкові образи, а також трендовий металік та багато Gucci. Дивіться найкращі фото з червоної доріжки церемонії BRIT Awards-2022

Червона доріжка премії BRIT Awards-2022 / Фото: Getty Images

Увечері 8 лютого на арені О2 у Лондоні відбулася премія Brit Awards 2022. Її присуджують британським та міжнародним професіоналам музичної індустрії. Цього року провідним церемонією став британський комік Мо Гілліган.

Цього разу журі назвали найкращою піснею року композицію Адель Easy On Me. Перемогу в номінації International Song of the Year здобула Олівія Родріго та її трек Good 4U. А статуетку та перемогу як найкраща ПОП та R&B виконавиця забрала Дуа Ліпа.

Реклама

Ми ж розглядаємо найкращі вбрання знаменитостей, що з'явилися вчора ввечері на церемонії.

На червоній доріжці блищала Адель у кутюрній чорній сукні Armani Prive. Образ шикарний, але співачка трохи скидалася на фею-хресну зі знаменитої дитячої казки.

Адель / Фото: Getty Images

Реклама

Måneskin та Ед Ширан звичайно ж вибрали вбрання Gucci, Олівія Родріго прибула на церемонію в Alexandre Vauthier, а Кортні Кокс вбралася в готичний образ і прийшла під руку з новим бойфрендом.

Måneskin / Фото: Getty Images

Эд Ширан / Фото: Getty Images

Реклама

Олівія Родріго / Фото: Getty Images

Кортні Кокс та Джонні МакДейд / Фото: Getty Images

Девід Гетта та Беккі Хілл / Фото: Getty Images

Griff / Фото: Getty Images

Саллі та Ронні Вуд / Фото: Getty Images

Том Дейлі / Фото: Getty Images

Джоді Віттакер / Фото: Getty Images

KSI / Фото: Getty Images

Читайте також: Кайя Гербер одяглася в стилі актрис "золотого віку" Голлівуду