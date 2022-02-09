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Ladies in Black: Адель, Кортні Кокс та інші зірки блищали на червоній доріжці британського Греммі

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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9 лютого, 08:30
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Сукні від-кутюр, готичні та казкові образи, а також трендовий металік та багато Gucci. Дивіться найкращі фото з червоної доріжки церемонії BRIT Awards-2022
Червона доріжка премії BRIT Awards-2022
Червона доріжка премії BRIT Awards-2022 / Фото: Getty Images

Увечері 8 лютого на арені О2 у Лондоні відбулася премія Brit Awards 2022. Її присуджують британським та міжнародним професіоналам музичної індустрії. Цього року провідним церемонією став британський комік Мо Гілліган.

Цього разу журі назвали найкращою піснею року композицію Адель Easy On Me. Перемогу в номінації International Song of the Year здобула Олівія Родріго та її трек Good 4U. А статуетку та перемогу як найкраща ПОП та R&B виконавиця забрала Дуа Ліпа.

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Ми ж розглядаємо найкращі вбрання знаменитостей, що з'явилися вчора ввечері на церемонії.

На червоній доріжці блищала Адель у кутюрній чорній сукні Armani Prive. Образ шикарний, але співачка трохи скидалася на фею-хресну зі знаменитої дитячої казки.

Адель
Адель / Фото: Getty Images

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Måneskin та Ед Ширан звичайно ж вибрали вбрання Gucci, Олівія Родріго прибула на церемонію в Alexandre Vauthier, а Кортні Кокс вбралася в готичний образ і прийшла під руку з новим бойфрендом.

Måneskin
Måneskin / Фото: Getty Images

Эд Ширан
Эд Ширан / Фото: Getty Images

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Олівія Родріго
Олівія Родріго / Фото: Getty Images

Кортні Кокс та Джонні МакДейд
Кортні Кокс та Джонні МакДейд / Фото: Getty Images

Девід Гетта та Беккі Хілл
Девід Гетта та Беккі Хілл / Фото: Getty Images

Griff
Griff / Фото: Getty Images

Саллі та Ронні Вуд
Саллі та Ронні Вуд / Фото: Getty Images

Том Дейлі
Том Дейлі / Фото: Getty Images

Джоді Віттакер
Джоді Віттакер / Фото: Getty Images

KSI
KSI / Фото: Getty Images

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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