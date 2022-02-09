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Ladies in Black: Адель, Кортни Кокс и другие звезды блистали на красной дорожке британского Грэмми

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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9 февраля, 08:30
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Платья от-кутюр, готические и сказочные образы, а также трендовый металлик и много Gucci. Смотрите лучшие фото с красной дорожки церемонии BRIT Awards-2022
Красная дорожка премии BRIT Awards-2022
Красная дорожка премии BRIT Awards-2022 / Фото: Getty Images

Вечером 8 февраля на арене О2 в Лондоне состоялась премия Brit Awards 2022. Ее присуждают британским и международным профессионалам музыкальной индустрии. В этом году ведущим церемонии стал британский комик Мо Гиллиган.

В этом году жюри назвали лучшей песней года композицию Адель Easy On Me. Победу в номинации International Song of the Year получила Оливия Родриго и ее трек Good 4 U. А статуэтку и победу как лучшая ПОП и R&B исполнительница забрала Дуа Липа.

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Мы же рассматриваем лучшие наряды знаменитостей, которые появились вчера вечером на церемонии.

На красной дорожке блистала Адель в кутюрном черном платье Armani Prive. Образ шикарный, но певица немного смахивала не фею-крестную из знаменитой детской сказки.

Адель
Адель / Фото: Getty Images

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Måneskin и Эд Ширан конечно же выбрали наряды Gucci, Оливия Родриго прибыла на церемонию в Alexandre Vauthier, а Кортни Кокс нарядилась в готический образ и пришла под руку с новым бойфрендом.

Måneskin
Måneskin / Фото: Getty Images

Эд Ширан
Эд Ширан / Фото: Getty Images

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Оливия Родриго
Оливия Родриго / Фото: Getty Images

Кортни Кокс и Джонни Макдэйд
Кортни Кокс и Джонни Макдэйд / Фото: Getty Images

Дэвид Гетта и Бекки Хилл
Дэвид Гетта и Бекки Хилл / Фото: Getty Images

Griff
Griff / Фото: Getty Images

Салли и Ронни Вуд
Салли и Ронни Вуд / Фото: Getty Images

Том Дейли
Том Дейли / Фото: Getty Images

Джоди Уиттакер
Джоди Уиттакер / Фото: Getty Images

KSI
KSI / Фото: Getty Images

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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