Ladies in Black: Адель, Кортни Кокс и другие звезды блистали на красной дорожке британского Грэмми

Вечером 8 февраля на арене О2 в Лондоне состоялась премия Brit Awards 2022. Ее присуждают британским и международным профессионалам музыкальной индустрии. В этом году ведущим церемонии стал британский комик Мо Гиллиган.
В этом году жюри назвали лучшей песней года композицию Адель Easy On Me. Победу в номинации International Song of the Year получила Оливия Родриго и ее трек Good 4 U. А статуэтку и победу как лучшая ПОП и R&B исполнительница забрала Дуа Липа.
Мы же рассматриваем лучшие наряды знаменитостей, которые появились вчера вечером на церемонии.
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На красной дорожке блистала Адель в кутюрном черном платье Armani Prive. Образ шикарный, но певица немного смахивала не фею-крестную из знаменитой детской сказки.
Måneskin и Эд Ширан конечно же выбрали наряды Gucci, Оливия Родриго прибыла на церемонию в Alexandre Vauthier, а Кортни Кокс нарядилась в готический образ и пришла под руку с новым бойфрендом.
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