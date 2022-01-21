Кайя Гербер одяглася в стилі актрис "золотого століття" Голлівуду

Модель здивувала вишуканим підходом до вибору одягу, зачіски та макіяжу на червону доріжку

Кайя Гербер на червоній доріжці у сукні Celine / Фото: Колаж: Сьогодні

У сучасній поп-культурі стрингами, що стирчать вже давно нікого не здивувати, а ось стриманістю та елегантністю – так. Саме цим і привернула увагу на червоній доріжці Кайя Гербер.

Дочка Сінді Кроуфорд, популярна модель та актриса Кайя Гербер, відвідала першу червону доріжку в 2022 році, присвячену благодійному аукціону зі збору коштів для дитячого госпіталю St. Jude у Лос-Анджелесі. Для культурної події дівчина обрала особливий лук, навіяний стилем старого Голлівуду.

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Елегантний образ Каї Гербер на червоній доріжці 2022 / Фото: vogue.ua

У закритій чорній сукні з паєтками та білим коміром Celine Кайя виглядала незрівнянно на червоній доріжці. Вбрання також прикрашали манжети, золоті гудзики та блискітки по всій поверхні.

Макіяж Кайі Гербер на червоній доріжці 2022 / Фото: instagram.com/kaiagerber/

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Доповнила образ модель витонченими босоніжками та голлівудськими локонами, а також легким денним макіяжем із використанням хайлайтера та нюдової помади.

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