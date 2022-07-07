Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇬🇧 Відставка Джонсона ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🎆 "Бавовна" в Росії ⚔ Бої на Донбасі

I love Ukraine

Що з Путіним

Діана VS зумери

Як пити воду влітку

Басейни у Києві

Тиждень моди
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Harper's Bazaar пішов із ринку РФ, але призначив росіянку на посаду головного редактора в Італії. Викрутились?

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 липня, 13:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Світ підтримує Україну у боротьбі за свободу та незалежність проти російського навали. Чи так це? Чи все ж таки ми одні на полі бою?
Дарія Веледєєва - новий головний редактор італійського Harper's Bazaar
Дарія Веледєєва - новий головний редактор італійського Harper's Bazaar / Фото: Колаж: Сьогодні

Французький бренд Dior запросив українську художницю створити картини для свого кутюрного показу у Парижі. Представники компанії заявили, що їм важливо підтримати українців та показати світові наші традиції та творчість.

Поки Chanel відмовляється продавати свої вироби росіянам, щодня ми бачимо, як компанії та бренди всіляко намагаються обійти санкції.

Реклама

Так, італійське видання Harper's Bazaar (Hearst Magazines International) випустить друковану версію глянцю. Головним редактором призначили Дар'ю Веледєєву, яка до цього 13 років займала аналогічну посаду в Harper's Bazaar Росія.

Дарія Веледєєва
Дарія Веледєєва

Цей крок йде врозріз із розумінням ситуації у світі. Справа в тому, що видавництво Hearst Magazines International ухвалило рішення залишити ринок РФ і припинити випуск Harper's Bazaar в Росії як відповідь на санкції. Тепер вони призначають на посаду головного редактора росіянку.

Реклама

Звичайно, ми не сумніваємося у професіоналізмі Дарії Велєдєєвої. Але, чи це нормально? Ми закликаємо світ до того, що всі росіяни без винятку повинні відповідати за війну, розв'язану їх урядом. Адже суть санкцій у цьому. Мільйони жителів РФ підтримують цей жах та відправляють своїх рідних та близьких вбивати українців. І поки одні росіяни б'ються за цукор, інші одержують престижну роботу. Виходить, у ЄС знайшли спосіб визначити "хороших росіян"?

Вам буде цікаво дізнатися, що росіянки Земфіра та Рената Литвинова були запрошені на показ від-кутюр Balenciaga.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
МЕД-ФРОНТ
Війна з рідкісними хворобами
Історії пацієнтів
Модно
Ідеї нейл-дизайну
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
1 /2
Більше варіантів
Цитата дня

Наш син хоче бути солдатом

Цитата на segodnya.ua
Олена Зеленська Перша леді України
Читати інтерв'ю
Instagram тижня
Акаунт про супергероїв сучасності — ЗСУ
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Haute Couture
Розклад Fashion Weeks

Париж. Франція

3 – 7 липня

Париж. Франція

Маямі. США

14 – 21 липня

Маямі. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 вересня

Нью-Йорк. США

Лондон. Англія

16 – 20 вересня

Лондон. Англія

Мілан. Італія

20 – 26 вересня

Мілан. Італія
Подробиці з модних показів
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Афіша липня

5-31 липня з 10:00

Виставка "Між небом та землею"

7 липня о 20:00

Концерт гурту "КАЗКА"

22 липня о 17:00

Концерт Verka Serduchka
Як допомогти тваринам у 30-граднусну спеку
Лайфхак тижня
Поради ветеринара

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти