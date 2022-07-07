Harper's Bazaar пішов із ринку РФ, але призначив росіянку на посаду головного редактора в Італії. Викрутились?

Світ підтримує Україну у боротьбі за свободу та незалежність проти російського навали. Чи так це? Чи все ж таки ми одні на полі бою?

Дарія Веледєєва - новий головний редактор італійського Harper's Bazaar / Фото: Колаж: Сьогодні

Французький бренд Dior запросив українську художницю створити картини для свого кутюрного показу у Парижі. Представники компанії заявили, що їм важливо підтримати українців та показати світові наші традиції та творчість.

Поки Chanel відмовляється продавати свої вироби росіянам, щодня ми бачимо, як компанії та бренди всіляко намагаються обійти санкції.

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Так, італійське видання Harper's Bazaar (Hearst Magazines International) випустить друковану версію глянцю. Головним редактором призначили Дар'ю Веледєєву, яка до цього 13 років займала аналогічну посаду в Harper's Bazaar Росія.

Дарія Веледєєва

Цей крок йде врозріз із розумінням ситуації у світі. Справа в тому, що видавництво Hearst Magazines International ухвалило рішення залишити ринок РФ і припинити випуск Harper's Bazaar в Росії як відповідь на санкції. Тепер вони призначають на посаду головного редактора росіянку.

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Звичайно, ми не сумніваємося у професіоналізмі Дарії Велєдєєвої. Але, чи це нормально? Ми закликаємо світ до того, що всі росіяни без винятку повинні відповідати за війну, розв'язану їх урядом. Адже суть санкцій у цьому. Мільйони жителів РФ підтримують цей жах та відправляють своїх рідних та близьких вбивати українців. І поки одні росіяни б'ються за цукор, інші одержують престижну роботу. Виходить, у ЄС знайшли спосіб визначити "хороших росіян"?

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