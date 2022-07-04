Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступ на Луганщині 📢 Ракетні обстріли 📺 Робота під час війни Робота під час війни

I love Ukraine

Що з Путіним

Діана VS зумери

Як пити воду влітку

Куди піти у Києві

Босоніжки на літо
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Українка створила декорації для кутюрного показу Dior у Парижі (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 липня, 22:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Художниця Олеся Трофименко використала традиційні українські орнаменти для створення полотен, які розвісили у залі, де проходило модне шоу Марії Грації Кьюрі
Dior Couture Fall 2022
Dior Couture Fall 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

У тизері кутюрного шоу Dior співробітники ательє розповідали, що, на їхню думку, таке фольклор. Майстри називали ручну роботу, вишивку, традиції та зв'язок зі своїм корінням і предками. У новій колекції сезону осінь 2022 року креативний директор бренду Марія Грація Кьюрі звернулася до традицій та всього, що з ними пов'язано.

До роботи над колекцією від-кутюр Марія запросила українську художницю Олесю Трофименку. На тлі її робіт із традиційними орнаментами моделі проходили подіумом перед зірковими гостями. Полотна Олесі були вишиті вручну майстрами Chanakaya School of Craft у Мумбаї.

Реклама

Ми обговорювали ідею, що це має бути щось оптимістичне. Я зробила скетчі, основою яких є традиційні українські орнаменти, – розповіла Олеся в промо-відео до показу Dior.

До кутюрної колекції Dior увійшли сукні з вишивкою, сукні-сорочки з білого мережива, плісовані спідниці, укорочені жакети з бахромою, блузки з вільними рукавами, сарафани в клітку та з високими комірами. Всі речі дещо нагадували селянський одяг, а виконані вони були у відтінках сірого, бежевого, червоного та бордового, а також чорного та білого.

Dior Couture Fall 2023
Dior Couture Fall 2023

Реклама

Dior Couture Fall 2023
Dior Couture Fall 2023

Dior Couture Fall 2023
Dior Couture Fall 2023

Dior Couture Fall 2023
Dior Couture Fall 2023

Реклама

Dior Couture Fall 2023
Dior Couture Fall 2023

Dior Couture Fall 2023
Dior Couture Fall 2023

Dior Couture Fall 2023
Dior Couture Fall 2023

Dior Couture Fall 2022
Dior Couture Fall 2022

Dior Couture Fall 2022
Dior Couture Fall 2022

Марія Грація Кьюрі
Марія Грація Кьюрі

Дивіться: Джулія Фокс у помаранчево-синій сукні закрила показ у Парижі.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
МЕД-ФРОНТ
Війна з рідкісними хворобами
Історії пацієнтів
Модно
Ідеї нейл-дизайну
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
1 /2
Більше варіантів
Цитата дня

Наш син хоче бути солдатом

Цитата на segodnya.ua
Олена Зеленська Перша леді України
Читати інтерв'ю
Instagram тижня
Акаунт про супергероїв сучасності — ЗСУ
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Haute Couture
Розклад Fashion Weeks

Париж. Франція

3 – 7 липня

Париж. Франція

Маямі. США

14 – 21 липня

Маямі. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 вересня

Нью-Йорк. США

Лондон. Англія

16 – 20 вересня

Лондон. Англія

Мілан. Італія

20 – 26 вересня

Мілан. Італія
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Як допомогти тваринам у 30-граднусну спеку
Лайфхак тижня
Поради ветеринара

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти