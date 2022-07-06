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Кім Кардаш'ян, Ніколь Кідман, росіянки Земфіра та Рената Литвинова: чим приголомшив показ Balenciaga (фото, відео)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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6 липня, 18:20
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У Парижі триває Тиждень високої моди. Свою колекцію презентував і грузинський дизайнер Демна Гвасалія для французького будинку моди. Дивіться чудові образи знаменитостей, які пройшлися подіумом
Balenciaga Couture Fall 2022
Balenciaga Couture Fall 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Мода – одна з найнепостійніших речей у світі. Це доводить і грузинський дизайнер Демна Гвасалія. Креативний директор Balenciaga представив нову кутюрну колекцію на Тижні моди в Парижі.

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Головною родзинкою шоу стала поява на подіумі Ніколь Кідман у сукні-металік. Рудоволоса голлівудська актриса давно є шанувальницею бренду. 2006-го зірка обрала вбрання бренду для найважливіших заходів – червоної доріжки церемонії "Оскар" та свого весілля з Кітом Урбаном.

Ніколь Кідман
Ніколь Кідман

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На подіумі з'явилася як модель Кім Кардаш'ян. Схоже Демні вдалося вмовити зірку вперше взяти участь у показі. Також у шоу взяли участь Дуа Ліпа, Белла Хадід та Наомі Кемпбелл. Сама колекція надихнута архівами модного будинку Balenciaga.

Кім Кардашян
Кім Кардашян

Дуа Ліпа
Дуа Ліпа

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Белла Хадід
Белла Хадід

Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл

Одним із несподіваних та неприємних моментів шоу стала поява на подіумі Ренати Литвинової.

Рената Літвінова
Рената Літвінова

Її партнерка Земфіра сиділа як почесний гість у першому ряду показу. Судячи з усього, дружба між артистками та Демною лише міцнішає.

Земфіра на показі Balenciaga
Земфіра на показі Balenciaga / Фото: Сьогодні

У березні Balenciaga присвятили показ Україні та воєнному вторгненню РФ. Сьогодні – російські артисти беруть участь у кутюрному шоу. Браво, Демно?

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
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