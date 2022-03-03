Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua

Где найти убежище

Что делать при обстреле

Медицинская помощь

Тревожный чемодан

Советы безопасности

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

H&M останавливают все продажи в России. Шейте вещи сами

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 марта, 00:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Без одежды, машин и денег. Санкции против России вступают в силу. Так мир влияет на агрессора, развязавшего жестокую войну в Украине
Международные компании прекращают работу с Россией
Международные компании прекращают работу с Россией / Фото: facebook.com, unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Шведская компания H&M Group опубликовала официальное заявление о прекращении работы в и остановке всех продаж в России.

H&M Group глубоко обеспокоена трагическими событиями в Украине и поддерживает всех людей, которые пострадали. H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины в Украине уже временно закрыты ради безопасности покупателей и сотрудников, — заявили в компании.

Также российский сайт H&M перестал работать.

Реклама

Напомним, в пакет брендов H&M Group входят: COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и Afound. В России работало более 150 магазинов H&M.

Ранее об ограничении и прекращении работы в России после вторжения в Украину объявили: Nike, Adidas, Apple, ряд автомобильных компаний, среди которых: BMW, Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Ducati, Jaguar, Land Rover, Harley-Davidson, а известные кинокомпании мира — Disney, Warner Bros, Sony Pictures отменяют трансляции фильмов и их премьеры.

Почему это важно

Санкции работают. Да, они могут быть абсолютно безразличны для психопата Путина, но для людей по всей России – это катастрофа. В панике, они носятся, стараясь снять деньги с карт, сметают с полок продукты... Пока международные компании закрывают там свои офисы, они массово теряют работу. Студентов выгоняют из международных университетов и они возвращаются в Россию.

Реклама

Лишить их всего – вот главная цель. Возможно тогда они поймут, что Путин – зло, и выйдут на протесты. Голод и бедность, возможно, заставят осознать, что их президент – террорист №1 в мире.

Читайте также:

В нью-йоркской Метрополитен-опере исполнили гимн Украины и уволили всех российских звёзд

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Наши ангелы-хранители

Тот, кто прошел сквозь огонь. Сапер-матрос взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить танки РФ.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сумские партизаны. Железнодорожники Руслан Аристархов и Артём Киселев без оружия, но с помощью смекалки захватили вражеский БТР и двух российских военных из экипажа. УЗ представит к награждению своих героев.
Слава Україні!
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять