Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✈ Новые правила въезда в ЕС 💥 ФОПы и штурм Рады ⚡ Подозрение заму Кличко ⚽ Суркис: У Динамо проблемы

Мотивация жить

Модный маникюр

Все к 14 февраля

Тине Кароль - 37!

Неделя от-кутюр

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Афтепати-макияж и внучка Грейс Келли на коне: как прошел кутюрный показ Chanel

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 января, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Как поразить умы модников во всем мире знают только лучшие дизайнеры планеты. Твидовые костюмы, ручная работа и внучка княгини Монако
Chanel Couture SS 2022
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Париже стартовала Неделя моды от-кутюр. Одними из первых умы людей во всем мире поразили Schiaparelli, а сегодня свою версию люксовой одежды представили Chanel. Креативный директор дома Виржини Виар показа коллекцию весна 2022.

Это летняя коллекция, поэтому она очень свежая, даже с большим количеством вышивок", — объяснила Виржини. "Меня немного вдохновили 20-е — перья, бахрома, женская сторона конструктивистов, девушка внутри!

Chanel Couture SS 2022
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue

Реклама

Над декорациями к показу работал художник Ксавье Вейлан, который создавал проекты в стиле Карла Лагерфельда. Также сама дизайнер призналась, что черпала вдохновение и з записей культового модельера.

В основе коллекции преобладали вещи классического восприятия дома Chanel: кружевные платья, перья, брючные костюмы, настроение Гэтсби 20-х и 30-х годов, тонкий шифон, неровные края, которые так любила Габриель, органза, шлейфы, скользящие атласные вечерние платья, ожерелья, драпировки, открытые спины, твидовые костюмы и крошечные расшитые бисером жилеты.

Chanel Couture SS 2022
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue

Реклама

Самой завораживающей точкой невероятного показа стала сцена с внучкой Грейс Келли – принцесса Монако Шарлотта Казигари, одетая в жакет Chanel, верхом на прекрасном восьмилетнем испанском гнедом коне Кускусе, взошла на подиум и открыла показ бренда.

Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 | Фото: Vogue
Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue
1/16

Реклама

Читайте также: Ukrainian Fashion Week объявили программу юбилейного сезона

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как сделать идеальное селфи
Узнать!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Doodle Сегодня
26 января. Урхо Кекконен. Ровно 40 лет назад ушел с поста президента самый известный политик Финляндии, остановивший холодную войну…
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Тратим 1000 Зеленского
Выбираем книгу месяца
Буду читать
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
24 — 30 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять