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Balenciaga випустили футуристичний компейн весняної колекції. Це варто бачити (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
8 листопада, 17:38
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Ідея нової рекламної кампанії бренду створена як фантазія про майбутнє, де ми будемо носити "розумні" маски та одяг Balenciaga
Balenciaga SS 2022
Balenciaga SS 2022 / Фото: Balenciaga

Після того як Balenciaga вразили нас виходом колаборації з Crocs, бренд представив шанувальникам нову рекламну кампанію колекції сезону весна-літо 2022.

До роботи над проєктом креативний директор будинку Демна Гвасалія запросив сучасного художника Ікеучі Хірото та виробника робототехніки Skeletonics.

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Balenciaga SS 2022
Balenciaga SS 2022 / Фото: Balenciaga

На фотографіях, які зробив Андреа Артемізіо, моделі одягнені в речі з нової колекції Balenciaga, а водночас і в екзоскелети, розроблені Хірото у співпраці з Skeletonics.

Екзоскелети являють собою певну інтерпретацію захисних масок. Таким чином, художник хотів показати свою ідею проекції майбутнього.

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Balenciaga SS 2022
Balenciaga SS 2022 / Фото: Balenciaga

До нової колекції бренду увійшли: класичні тренчі, мішкуваті джинси, об'ємні пуховики, шопери, світшоти та кросівки.

Робототехніка і модний одяг будуть виставлені у флагманському магазині Balenciaga, що знову відкрився в Токіо, а також у деяких бутіках бренду в Японії.

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Balenciaga SS 2022 | Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 / Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 | Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 / Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 | Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 / Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 | Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 / Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 | Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 / Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 | Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 / Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 | Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 / Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 | Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 / Фото: Balenciaga
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Також Balenciaga випустили відео кампейну, що його зняв художник Йілмаз Сен. В основі ролика лежить ідея, озвучена як "Тут – це будь-де".

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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