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Balenciaga выпустили футуристический кампейн весенней коллекции. Это стоит видеть (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
8 ноября, 17:38
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Идея новой рекламной кампании бренда создана как фантазия о будущем, где мы будем носить "умные" маски и одежду Balenciaga
Balenciaga SS 2022
Balenciaga SS 2022 / Фото: Balenciaga

После того, как Balenciaga поразили нас выходом коллаборации с Crocs, бренд представил поклонникам новую рекламную кампанию коллекции сезона весна-лето 2022.

К работе над проектом креативный директор дома Демна Гвасалия пригласил современного художника Икеучи Хирото и производителя робототехники Skeletonics.

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Balenciaga SS 2022
Balenciaga SS 2022 / Фото: Balenciaga

На фотографиях, которые сделал Андреа Артемизио, модели одеты в вещи из новой коллекции Balenciaga, а вместе с тем и в экзоскелеты, разработанными Хирото в сотрудничестве с Skeletonics.

Экзоскелеты являют собой некую интерпретацию защитных масок. Таким образом художник хотел показать свою идею проекции будущего.

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Balenciaga SS 2022
Balenciaga SS 2022 / Фото: Balenciaga

В новую коллекцию бренда вошли: классические тренчи, мешковатые джинсы, объемные пуховики, шоперы, свитшоты и кроссовки.

Робототехника и модная одежда будут выставлены во вновь открывшемся флагманском магазине Balenciaga в Токио, а также в некоторых бутиках бренда в Японии.

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Balenciaga SS 2022 | Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 / Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 | Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 / Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 | Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 / Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 | Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 / Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 | Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 / Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 | Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 / Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 | Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 / Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 | Фото: Balenciaga
Balenciaga SS 2022 / Фото: Balenciaga
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Также Balenciaga выпустили видео кампейна, который снял художник Йилмаз Сен. В основе ролика лежит идея, озвученная как "Здесь – это где угодно".

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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