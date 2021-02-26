650 тисяч гривень за абонемент! Ми знайшли найдорожчий фітнес-центр Києва (репортаж)

Зірки його навідують часто, як червону доріжку

Ми знайшли спорткомплекс, який є улюбленим місцем селебріті та є найдорожчим в столиці. Після побаченого зрозуміли, для чого тримають в секреті ціну VIP-карти і чому найдешевший прайс абонементу стартує від 59 тисяч гривень.

Особливості клубу для багатіїв

"Царський " — лайфстайл-курорт, в якому є фітнес-центр, аква-лаунж, банні процедури, корнер краси і літня тераса з басейном. Словом, все, чтого забажає душа багатія, який готовий заплатити величезні гроші спортивні активності та відпочинок.

"Царський" Фото: Царский

А прайс на найдорожчу VIP-карту "Інфініті" складає 650 тисяч гривень! До речі, її ціну вам не розсекретять по телефону або в смс. Таку інформацію ви можете дізнатися виключно на офлайн-презентації в клубі. Що я і зробила!

Перші враження про клуб — дорого, багато мармуру і дизайнерських деталей, які натякають, що ціни тут такі ж космічні, як і послуги!

Дизайнерські рішення комплексу Фото: Сьогодні

Клієнту з преміальною карткою "Інфініті" пропонують безлімітне відвідування клубу протягом 12 місяців! Є карта і дешевше — Unlimited (також безлімітна) за 69 тисяч 200 гривень. Та найдешевша пропозиція стартує від 59 тисяч гривень, для членів клубу від 17 років.

Але сумніваємося, що вона зацікавить багатіїв, які звикли отримувати все і навіть більше! Адже якщо порівняти переваги карти за 650 тисяч гривень і карти за 69 200 гривень, то можливості останньої виглядають відверто "скупо".

Дорогі родзинки "Інфініті"

Що ж тоді входить до VIP-карти? Все і побільше! Тут подбали про клієнтів преміум-рангу, щоб вони не тільки машину самостійно не паркували, але й одяг не прали.

Послуги фітнес-центру, аква-лаунжу, банної локації і літньої тераси з басейном входить у вартість усіх карток. Але тільки у пропозиції за 650 тисяч гривень є ексклюзив.

Власник "Інфініті" має безліміт на індивідуальні тренування в спортзалі з тренером. Може бронювати їх хоч щодня протягом року. А от власник картки за 69 200 гривень має тільки 2 безкоштовні тренування.

Спортивний зал Фото: Сьогодні

До речі, дизайн залу сам натякає, що абонемент тут вочевидь не за 1000 гривень. Не обійшлося і без сучасних тренажерів: наприклад, під час бігу ви зможете переглядати YouTube або поспілкуватися з рідними по онлайн-зв'язку.

Новітні тренажери з інтернетом Фото: Сьогодні

Ще користувач "Інфініті" може забронювати цілу студію, наприклад, йоги. А чому б і ні?

Ледь не забули про діджея в спортзалі. Він тут також є і грає сети двічі на тиждень. Тому про навушники з плейлистом можете забути, тут це не актуально. Якщо гуляти, то на всі 650 тисяч гривень!

Тут вам також не потрібно хвилюватися за двомісний шезлонг в аква-лаунжі, його автоматично забронюють на ваше ім'я.

Аква-лаунж Фото: Царский

Така ж ситуація з парковкою: матимете особисте місце і вас обслуговуватиме паркувальник.

Повернемося до локації басейну. Вихід до нього персональний, з VIP-роздягалень. До речі, про роздягальні: так вони виглядають у користувачів з дешевшими картками.

Роздягальня Фото: Сьогодні

Підлога з мармуру, мінімалістичні меблі і зручні дивани.

Роздягальня не VIP-формату Фото: Сьогодні

А в найдорожчій пропозиції роздягальні ще більш естетичніші, але вони розраховані на меншу кількість відвідувачів. Розуміємо, не всім під силу заплатити більше пів мільйона гривень за річний абонемент .

До слова, у віпці заборонили фотографувати, але вдалося зробити єдине фото безкоштовного міні-бару, зверху якого телевізор. А ще тут кожен має персональну шафу, і такого в інший роздягальні годі й шукати.

Міні-бар у VIP-роздягальнях Фото: Сьогодні

Власникам "Інфініті" також можна забути про прання спортивної форми вдома, бо її виперуть в комплексі. Про здоров'я багатіїв теж турбуються: клієнти можуть безлімітно проходити комплексні медогляди.

Також в клубі є корнер краси, де власник найдорожчої карти може 20 разів безкоштовно скористатися послугами: від масажу до косметологічних процедур. Для клієнтів з іншими картами — це платно.

Корнер краси Фото: Сьогодні

Як не дивно, серед відвідувачів клубу чимало селебріті, яким по кишені високий прайс. На тренуваннях можна побачити спортсмена Олександра Усика, телеведучу Валерію Крук, співачку Дашу Астаф'єву та багатьох інших.

Відвідувачі найдорожчого комплексу Фото: Instagram

Абонемент у "Царський" — квиток у вище суспільство (потрапити куди мріэ багато хто), і атмосфера тут відповідна.

Несподіваний підхід "Царського"

Якщо ви купите карту за 650 тисяч гривень, то не тільки ви будете насолоджуватися басейном і дорогим життя, але і ваші друзі! Тому що вона включає також 70 гостьових візитів. У карті за 69 200 гривень — їх всього три.

Здивувало те, що в "Інфініті" не входять послуги ресторану, розташованого на території. За їжу доведеться платити окремо. Словом, за такі шалені гроші могли хоча б обід запронувати раз у день.

Після презентації менеджер лайфстайл-курорту розповіла, що 6-значний прайс вони спеціально оголошують тільки в клубі. Аби у потенційного клієнта був менший шок! Погодьтеся, зрозуміти за що така ціна однозначно легше, коли стоїш у залі, що схожий на розкішний будинок.

Зал у спортивному комплексі Фото: Сьогодні

До речі, перед пандемією карта "Інфініті" коштувала 850 тисяч гривень, але керівництво все ж вирішило зменшити ціну через нестабільну ситуації в країні.

Сподіваємося, що після зниження вартості все-таки більше киян змогли дозволити собі розкішні послуги "Царського"

Нагадуємо, що раніше ми розповідали про найдорожчу камеру в СІЗО з преміальними послугами.

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