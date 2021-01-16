Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Хто з політиків їздить на найдорожчому таксі Києва та скільки це коштує (репортаж)

Сьогодні, 15:10

Дізнайтеся шокуюче про VIP-таксі

Всім привіт! Пандемія в Україні мотивує змінювати типові звички задля безпеки, тому вчора я пересувалася на таксі, а не на метро. Щоправда, на найдорожчому люксовому таксі столиці.

Лакшері послугу знайшла в SkyDrive. І поїздка люкс-класу від метро Теремки до Майдану Незалежності коштувала мені 600 грн. На секунду, це лише за 12 кілометрів!

За аналогічну відстань у стандартному Uber я могла заплатити орієнтовно 120 грн, а за Uber Black, який вважається преміальним — 320 грн.

Тож розберімося, чи варті були 12 км тих 600 грн.

У люкс-форматі відсутня послуга швидкого виклику машин, як у звичних таксі. Тут треба щонайменше за годину зателефонувати, щоб забронювати машину.

Що я й зробила, тому о 16:30 мене очікував Mercedes-Benz W221 з водієм Володимиром.

Mercedes-Benz W221
Mercedes-Benz W221
Фото: Сьогодні

Модель машини — ключовий фактор, який визначає тариф у лакшерній фірмі таксі! Тож у преміумкласі ви протестите максимум Mercedes E-класу за 348 грн, а якщо хочете S-клас, то доведеться платити як я — 600 грн, бо це люксова пропозиція.

Насправді всередині я очікувала побачити водія в чорному костюмі, який естетично доповнює шкіряний салон дорогого авто.

Але ні, смокінга не було, та найбільше мене здивувала відсутність у нього маски.

Водій VIP-такси
Водій VIP-такси
Фото: Сьогодні

Салон, звісно, розкішний та комфортний!

Салон Mercedes-Benz W221
Салон Mercedes-Benz W221
Фото: Сьогодні

У типових таксі прайсом 120-150 грн таке протестувати — рідкість. Розкіш! Куди до неї економ та стандарт тарифам? Але відсутність дотримання епідеміологічних правил все ж засмутили мене. Люкс-клас, як-не-як…

На сайті вказано, що водії володіють основами психології та правилами етикету. Володимир підтвердив, що навчання таки проходив, бо пункт обов'язковий. Чи помітно це? Так, та ще й 24 роки за кермом, місто знає, як 5 пальців! А от з карантинними правилами тут проблема, як і в метро, через яке я й викликала таксі.

Водій зауважив, що авто люкс-класу користується не меншим попитом, ніж дешевші пропозиції.

Також зізнався, що політики обирають люкс-авто — один із яких Ігор Мосійчук — колишній депутат, який був свого часу в Радикальній партії Олега Ляшка. Для них це ж копійки! І не без зірок українського шоу-бізу, тут Володимир не відкрив карти, каже, що надто конфіденційно.

Але це ще не все! Якщо вам недостатньо комфорту та захисту в автомобілі класу S, можете доплатити 500 грн і водій візьме з собою зброю на випадок стресових ситуацій.

Але у Володимира інша думка щодо послуги!

"Я не бачу в цьому ніякого сенсу. Але рекомендував би іншим таксистам не преміального формату скористатися таким захистом (сміється)".

До речі, у люксі мінімальний тариф – 15 км за 600 грн, тож покататися за меншим прайсом нереально. Але можете розглянути найдешевший тариф — економ, де прайс 150 грн/год, а машини простішої комплектації — Toyota, Daewoo.

Але сюди звертаються не за дешевими пропозиціями, бо клієнтам важливо підтримувати статусність, навіть, коли персональний водій у відпустці. Або ж банально люблять та обирають розкіш і готові витрачати 1200 грн в день за відмітку "люкс", щоб доїхати на роботу і назад.

Дорогою до Майдану Незалежності
Дорогою до Майдану Незалежності
Фото: Сьогодні

До слова, в столиці вигідніше орендувати Mercedes W221 з водієм, ціна орієнтовно 500 грн/год!

Підведемо підсумки моєї люксової поїздки до Майдану Незалежності від метро "Теремки" за 600 грн.

Переваги:

  • фіксований тариф (якщо потрапите в затори, то ціна не збільшиться за час простою);
  • можливість забронювати таксі на конкретний день;
  • досвідчені водії;
  • пересування на розкішному Mercedes S-класу.

Недоліки:

  • ціна за 12 км в 5 разів більше звичного таксі;
  • відсутність швидкого бронювання;
  • недотримання епідеміологічних норм водієм.

Словом люкс-таксі — це про комфорт! Але розкіш не завжди безпечна і більшість людей готові закрити очі на відсутність маски у водія сидячи в шкіряному салоні Mercedes.

Дізнайтеся також, як врятуватися від небезпечного водія – порада інструктора по самообороні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Скільки коштують зимові розваги? Ми протестували найдорожчу ковзанку в Києві за 680 гривень (репортаж) 149 тисяч гривень за пляшку! Ми знайшли у Києві улюблене шампанське Мадонни — репортаж Чи існує "чорна п'ятниця" у найдорожчому магазині люксового одягу у Києві? Ми перевірили (репортаж)
таксі найдорожче
Реклама

Новини партнерів

Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Квашеная капуста: рецепт от Евгения Клопотенко
Квашеная капуста: рецепт от Евгения Клопотенко
Вкусный и простой салат из морской капусты с яйцом
Вкусный и простой салат из морской капусты с яйцом
Бородатая звезда Кончита Вурст покрасовалась в стрингах (Фото)
Бородатая звезда Кончита Вурст покрасовалась в стрингах (Фото)

Популярні статті

Сьогодні, 11:16Здорово

Навіщо пірнати в воду на Водохреща – основні причини

Сьогодні, 05:30Психо

Гороскоп на сьогодні 16 січня: Терези будуть рішалами, а Скорпіони будуть злитися

Вчора, 19:40Здорово

10 правил і помилок під час пірнання на Водохреще

Вчора, 12:19Смачно

6 рецептів глінтвейну – від класичного до кавового

Вчора, 11:13Фаново

"Треба їсти щодня": 111-річний довгожитель назвав свій улюблений продукт

Вчора, 10:41Events

Водохреща: дата, історія, традиції та прикмети свята

Вчора, 05:34Психо

Гороскоп на сьогодні 15 січня: Близнюкам потрібна неспішність, а Ракам – приділити час хобі

14 січняСмачно

5 десертів з радянського минулого, якщо "дружите" з цукром

14 січняФаново

Старий Новий рік-2021: що у жодному разі не можна робити

14 січняФаново

Обрізання Господнє: історія, традиції свята, що не можна робити цього дня

14 січняEvents

День святого Василя: привітання з днем ангела

13 січняФаново

Привітання зі Старим Новим роком-2021: прикольні СМС, вірші і картинки

13 січняФаново

Старий Новий рік-2021: красиві привітання в прозі, листівки і картинки

13 січняЗірково

Олександр Еллерт розповів, чи був секс на "Холостячці"

13 січняПсихо

Добірка красивих щедрівок на старий Новий рік

13 січняФаново

Привітання зі старим Новим роком-2021: яскраві листівки, побажання і вірші

Новини партнерів

Квашеная капуста: рецепт от Евгения Клопотенко
Квашеная капуста: рецепт от Евгения Клопотенко
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Клеточный иммунитет: кто никогда не заразится коронавирусом?
Клеточный иммунитет: кто никогда не заразится коронавирусом?
Пять зодиакальных пар, которые обречены на вечное счастье
Пять зодиакальных пар, которые обречены на вечное счастье
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Похудевшая Оля Цибульская топлес похвасталась упругой фигуркой
Похудевшая Оля Цибульская топлес похвасталась упругой фигуркой
Дочь Оли Поляковой в откровенном белье ошарашила сеть
Дочь Оли Поляковой в откровенном белье ошарашила сеть

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти