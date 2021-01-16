Хто з політиків їздить на найдорожчому таксі Києва та скільки це коштує (репортаж)

Дізнайтеся шокуюче про VIP-таксі

Всім привіт! Пандемія в Україні мотивує змінювати типові звички задля безпеки, тому вчора я пересувалася на таксі, а не на метро. Щоправда, на найдорожчому люксовому таксі столиці.

Лакшері послугу знайшла в SkyDrive. І поїздка люкс-класу від метро Теремки до Майдану Незалежності коштувала мені 600 грн. На секунду, це лише за 12 кілометрів!

За аналогічну відстань у стандартному Uber я могла заплатити орієнтовно 120 грн, а за Uber Black, який вважається преміальним — 320 грн.

Тож розберімося, чи варті були 12 км тих 600 грн.

У люкс-форматі відсутня послуга швидкого виклику машин, як у звичних таксі. Тут треба щонайменше за годину зателефонувати, щоб забронювати машину.

Що я й зробила, тому о 16:30 мене очікував Mercedes-Benz W221 з водієм Володимиром.

Mercedes-Benz W221 Фото: Сьогодні

Модель машини — ключовий фактор, який визначає тариф у лакшерній фірмі таксі! Тож у преміумкласі ви протестите максимум Mercedes E-класу за 348 грн, а якщо хочете S-клас, то доведеться платити як я — 600 грн, бо це люксова пропозиція.

Насправді всередині я очікувала побачити водія в чорному костюмі, який естетично доповнює шкіряний салон дорогого авто.

Але ні, смокінга не було, та найбільше мене здивувала відсутність у нього маски.

Водій VIP-такси Фото: Сьогодні

Салон, звісно, розкішний та комфортний!

Салон Mercedes-Benz W221 Фото: Сьогодні

У типових таксі прайсом 120-150 грн таке протестувати — рідкість. Розкіш! Куди до неї економ та стандарт тарифам? Але відсутність дотримання епідеміологічних правил все ж засмутили мене. Люкс-клас, як-не-як…

На сайті вказано, що водії володіють основами психології та правилами етикету. Володимир підтвердив, що навчання таки проходив, бо пункт обов'язковий. Чи помітно це? Так, та ще й 24 роки за кермом, місто знає, як 5 пальців! А от з карантинними правилами тут проблема, як і в метро, через яке я й викликала таксі.

Водій зауважив, що авто люкс-класу користується не меншим попитом, ніж дешевші пропозиції.

Також зізнався, що політики обирають люкс-авто — один із яких Ігор Мосійчук — колишній депутат, який був свого часу в Радикальній партії Олега Ляшка. Для них це ж копійки! І не без зірок українського шоу-бізу, тут Володимир не відкрив карти, каже, що надто конфіденційно.

Але це ще не все! Якщо вам недостатньо комфорту та захисту в автомобілі класу S, можете доплатити 500 грн і водій візьме з собою зброю на випадок стресових ситуацій.

Але у Володимира інша думка щодо послуги!

"Я не бачу в цьому ніякого сенсу. Але рекомендував би іншим таксистам не преміального формату скористатися таким захистом (сміється)".

До речі, у люксі мінімальний тариф – 15 км за 600 грн, тож покататися за меншим прайсом нереально. Але можете розглянути найдешевший тариф — економ, де прайс 150 грн/год, а машини простішої комплектації — Toyota, Daewoo.

Але сюди звертаються не за дешевими пропозиціями, бо клієнтам важливо підтримувати статусність, навіть, коли персональний водій у відпустці. Або ж банально люблять та обирають розкіш і готові витрачати 1200 грн в день за відмітку "люкс", щоб доїхати на роботу і назад.

Дорогою до Майдану Незалежності Фото: Сьогодні

До слова, в столиці вигідніше орендувати Mercedes W221 з водієм, ціна орієнтовно 500 грн/год!

Підведемо підсумки моєї люксової поїздки до Майдану Незалежності від метро "Теремки" за 600 грн.

Переваги:

фіксований тариф (якщо потрапите в затори, то ціна не збільшиться за час простою);

можливість забронювати таксі на конкретний день;

досвідчені водії;

пересування на розкішному Mercedes S-класу.

Недоліки:

ціна за 12 км в 5 разів більше звичного таксі;

відсутність швидкого бронювання;

недотримання епідеміологічних норм водієм.

Словом люкс-таксі — це про комфорт! Але розкіш не завжди безпечна і більшість людей готові закрити очі на відсутність маски у водія сидячи в шкіряному салоні Mercedes.

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