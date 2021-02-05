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Без пафоса, но за 12 тысяч гривен! Как живут преступники в VIP-камерах СИЗО (репортаж)

Сегодня, 18:35

Действительно ли платные камеры стоят своих денег

Всем привет! Рубрика "Самое дорогое" набирает обороты, темы становятся все пикантнее, а прайсы — шокирующими. Сегодня я расскажу о... самой дорогой камере следственного изолятора в Украине!

Нашла ее в Лукьяновском СИЗО! В том месте, которое хорошо знакомо Симону Петлюре, Сергею Параджанову, Вячеславу Чорноволу и другим известным личностям. Потому что все они были заключенными в лукьяновских стенах. И я тоже не смогла пройти мимо этой локации! Но в качестве журналиста, конечно.

Словом, платные изоляторы вызвали неоднозначные эмоции! И их ценность поймут только узники, которым приходилось жить в бесплатных "комнатах".

Платная камера в СИЗО
Платная камера в СИЗО
Фото: Сегодня

Так выглядит стандартная платная камера в СИЗО. В общем их 6, одна из которых — женская. Скромно, без лишнего шика и премиальных услуг, с которыми ассоциируется слово VIP у обычных людей. Здесь размещены четыре односпальные кровати, что считается мегакруто в стенах СИЗО!

Спальное место
Спальное место
Фото: Сегодня

Потому в бесплатных камерах обычно стоят двухъярусные места. И выглядят они вот так.

Классический двухъярус в бесплатных камерах
Классический двухъярус в бесплатных камерах
Фото: Сегодня

Зрелище — не из приятных

Еще в платных "комнатах" найдете кондиционер, микроволновую печь и плазменный телевизор (в бесплатных камерах его нет). Словом, для заключенных — это как местный кинотеатр.

Плазма в СИЗО
Плазма в СИЗО
Фото: Сегодня

А вот в бесплатных камерах приходится радоваться тому, что есть.

Телевизор в стандартных камерах
Телевизор в стандартных камерах
Фото: Сегодня

Камер "с опытом" — около 200! Некоторым исполнилось 100 лет, другим — 150 лет. К слову, экспериментальный проект платных камер запустили с целью заработка средств. Вырученные деньги пойдут на ремонт камер, которые непригодны для нормальной жизни заключенных.

Еще одно из преимуществ для "жителей" платных камер — собственное пространство. Эта камера площадью ориентировочно 35 кв. м на 4-х человек, поэтому места достаточно.

А в бесплатных камерах такая возможность отсутствует. Ведь на одного осужденного выделяется 2,5 кв. м, а это обычно — 12-14 человек в одной комнате.

Реалии стандартной камеры в СИЗО
Реалии стандартной камеры в СИЗО
Фото: Сегодня

Поэтому все стоит одно на другом.

Питание в жильцов улучшенного формата также отличается. Дневная норма у них одинаковая, но есть возможность выбора — как в all inclusive.

Например, заключенный вместо свинины может выбрать рыбу. Также у них есть большой холодильник для хранения пищи.

Холодильник в VIP-камере Лукьяновской тюрьмы
Холодильник в VIP-камере Лукьяновской тюрьмы
Фото: Сегодня

Но самое большое преимущество VIP-камер — душ и санузел, которые размещены внутри.

Комната гигиены платного формата
Комната гигиены платного формата
Фото: Сегодня

Конечно, за дверью комнаты для гигиены я не увидела мрамора или дорогой сантехники! Привычные унитаз и душ, как в общежитиях столицы.

Но для осужденных, которые "попробовали" бесплатную камеру, — это роскошь. Потому принять душ они могут только раз в неделю. Но санузел в камере есть.

Правда, вместо дверей — шторы.

В платном изоляторе заключенные чувствуют себя особенными, потому что лучших условий в СИЗО не существует. И за такую "роскошь " надо платить!

Проживание здесь обойдется в 2000 гривен за сутки, 7 дней8000 гривен, месяц12 000 гривен.

Согласитесь, прайс достаточно высокий, если брать во внимание те условия проживания, что мы увидели.

Для сравнения: до 2000 гривен за сутки можно арендовать роскошный номер в одном из отелей Киева.

Номер в гостинице за 1800 гривень
Номер в гостинице за 1800 гривень
Фото: Сегодня

Но такая аренда недоступна заключенным, и за 2000 гривен они могут получить разве что интерпретированный VIP-формат комфорта для своей жизни.

И услуга платных камер все же популярна! С 19 мая удалось заработать 1293 тысячи гривен (по состоянию на 22 января), 40 тысяч гривен из которых — подарочные сертификаты для заключенных. Учтите, что прожили здесь по этот срок в целом 38 человек. Одна из них — женщина.

Лукьяновское CИЗО
Лукьяновское CИЗО
Фото: Сегодня

Представляете? Немалая цифра заработка, если взять во внимание, что услугой воспользовалось менее 40 человек!

Может ли обычный человек арендовать себе кровать и почувствовать, что такое СИЗО на собственном опыте? К сожалению, нет. Но уверена, такой тест-драйв был бы популярным среди тех, кто устал от блеска позолоты и хочет новых эмоций.

Напомним, ранее мы нашли гроб за миллион гривен.

Все подробности в спецтеме Самое дорогое

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Источники: https://blackrock.com.ua , https://bukovel.com
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