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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

5 ключових трендів з червоної доріжки "Еммі-2021"

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
21 вересня, 12:35
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Знаменитості вибирали вбрання в наймодніших відтінках сезону, вражали б'юті-образами і ризикованими експериментами. Розбираємося, які образи стали хітами
Аня Тейлор-Джой, Емма Коррін
Аня Тейлор-Джой, Емма Коррін / Фото: instagram.com/anyataylorjoy, instagram.com/emmalouisecorrin

На червоній доріжці "Еммі-2021" панували яскравість і краса. Одна з найважливіших премій в сучасній історії телебачення 73-тя церемонія "Еммі" стала не тільки святкуванням розваг, які допомогли нам усім пережити глобальну пандемію, а й поверненням до ефектних виходів багатьох знаменитостей.

Природно, ми розглядали кращі образи зірок, які всіляко намагалися справити враження.

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Вбрання зірок включали багато кольору, чудові сукні, елегантні костюми і елементи старого Голлівуду. Ми вибрали 5 найкрасивіших трендів з червоної доріжки премії "Еммі-2021", які варто взяти на замітку.

Жовтий

Одним з найбільш трендових кольорів церемонії став жовтий. Знаменитості вибирали сукні всіх тонів цього кольору: неоновий, приглушений і насичений жовтий. Схоже, червона доріжка "Еммі" була присвячена яскравим і сміливим відтінкам, які провадять wow-ефект.

Кейлі Куоко, Аня Тейлор-Джой, Міхаела Коел, Пауліна Алексіс
Кейлі Куоко, Аня Тейлор-Джой, Міхаела Коел, Пауліна Алексіс / Фото: Getty Images, emmys.com, instagram.com/britt.theodora/

Будуарний стиль

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Плаття в білизняному стилі увійшли в моду ще в 1990-ті. У цьому сезоні вони продовжують свою ходу, підкорюючи серця модниць. А ось знаменитості показали свої інтерпретації тренда – піжамні мереживні комплекти, корсети і шовк, а також прозорі, немов зшиті з металу, варіанти.

Аня Тейлор-Джой, Ісса Рей, Керрі Вашингтон
Аня Тейлор-Джой, Ісса Рей, Керрі Вашингтон / Фото: whowhatwear, emmys.com, instagram.com/issarae/

З чоловічого плеча

Одягати брючні костюми на червону доріжку більше не викликає такого шоку у публіки, як кілька десятиліть раніше. Але знамениті актриси знайшли нові способи, як адаптувати предмет чоловічого гардеробу. Блейзери, краватки, двобортні піджаки, комбінезони в класичному чорному кольорі стали хітами.

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Ріта Вілсон, Еллен Помпео, Кетрін Хан, Саміра Уайлі
Ріта Вілсон, Еллен Помпео, Кетрін Хан, Саміра Уайлі / Фото: emmys.com, instagram.com/kathrynhahnofficial/, instagram.com/samsaboura/

Екстремально довгі нігті

Манікюр з максимально довгими нігтями стає глобальним трендом. Не обійшлася і червона доріжка "Еммі" без цієї б'юті-тенденції. Емма Коррін, наприклад, підкорила всіх не тільки самим стильним вбранням, але і вразила чорним манікюром з довгими нігтями гострої форми.

Емма Коррін
Емма Коррін / Фото: instagram.com/emmalouisecorrin

Кольорові чоловічі костюми

Мода на кольорові ділові костюми плавно перекочувала з жіночого гардеробу в чоловічмй. Замість класичних чорних смокінгів знаменитості продемонстрували справжнє розмаїття кольору і принтів. Погодьтеся, це надихає на експерименти.

Джон Батіст, Кенан Томпсон, Джейсон Судейкіс, Ден Леві
Джон Батіст, Кенан Томпсон, Джейсон Судейкіс, Ден Леві / Фото: emmys.com, instagram.com/jonbatiste/

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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