Кращі образи зірок на червоній доріжці премії "Еммі 2021"

Голлівудські зірки доклали чимало зусиль, щоб постати у всій красі на червоній доріжці 73-й церемонії "Еммі 2021"
У чому прийшли зірки на червону доріжку церемонії "Еммі" / Фото: Getty Images, emmys.com
У Лос-Анджелесі відбулася 73-тя церемонія вручення прайм-тайм премії "Еммі". Головні телевізійні нагороди США отримали кращі серіали року.
Так, серіал "Корона" став тріумфатором вечора, отримавши найбільшу кількість нагород – 7 статуеток. Ще одним відкриттям став серіал "Тед Лассо", команда якого забрала додому чотири премії "Еммі", включаючи нагороду за кращий комедійний серіал.
Ми ж, після року перерви, не втомлюємося розглядати кращі образи артистів на червоній доріжці заходу. Приголомшливі наряди Ані Тейлор-Джой, Трейсі Елліс Росс, Біллі Портера, Емми Коррін та інших зірок, які зупинили свій вибір на яскравих кольорах – жовтому, червоному, фіолетовому і зеленому, жіночних силуетах та шику.
Після видовищного балу Інституту костюма Met Gala і Тижня моди в Нью-Йорку, церемонії "Еммі" також є чим здивувати. Дивіться, кращі образи голлівудських знаменитостей на червоній доріжці "Еммі 2021".
Аня Тейлор-Джой в Dior / Фото: Getty Images
Джилліан Андерсон в Chloé / Фото: Getty Images
Олівія Колман в Roksanda / Фото: Getty Images
Реге-Жан Пейдж в Armani / Фото: Getty Images
Трейсі Елліс Росс в Valentino / Фото: Getty Images
Мікаела Коел в Christopher John / Фото: Getty Images
Біллі Портер в Ashi / Фото: emmys.com
Берт Берс в Georges Hobeika / Фото: emmys.com
Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс в Christian Ottaviano / Фото: emmys.com
Кейт Вінслет в Armani / Фото: emmys.com
Емма Коррін в Miu Miu.
Синтія Еріво в Louis Vuitton / Фото: emmys.com
Керрі Вашингтон в Etro / Фото: emmys.com
Елізабет Олсен в The Row / Фото: emmys.com
Сара Полсон в Carolina Herrera / Фото: emmys.com
Джош О'Коннор в Loewe / Фото: emmys.com
Ден Леві в Valentino / Фото: emmys.com
Кейлі Куоко в Vera Wang / Фото: emmys.com
Еллен Помпео в Elie Saab / Фото: emmys.com
Кетрін О'Хара в Cong Tri / Фото: emmys.com
Еллісон Дженні в Azzi & Osta / Фото: emmys.com
Кері Рассел в Zuhair Murad разом з Меттью Різом / Фото: emmys.com
Ріта Вілсон в Tom Ford / Фото: emmys.com
Енні Мерфі в Valentino / Фото: emmys.com
Яра в Dior / Фото: emmys.com
Леон Бриджес / Фото: emmys.com
Джейсон Судейкіс в Tom Ford / Фото: emmys.com
Емджей Родрігес в Versace / Фото: emmys.com
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Юлія Ткачук
Редактор проєкту "Красиво"
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора