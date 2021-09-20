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Кращі образи зірок на червоній доріжці премії "Еммі 2021"

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
20 вересня, 09:00
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Голлівудські зірки доклали чимало зусиль, щоб постати у всій красі на червоній доріжці 73-й церемонії "Еммі 2021"
У чому прийшли зірки на червону доріжку церемонії "Еммі"
У чому прийшли зірки на червону доріжку церемонії "Еммі" / Фото: Getty Images, emmys.com

У Лос-Анджелесі відбулася 73-тя церемонія вручення прайм-тайм премії "Еммі". Головні телевізійні нагороди США отримали кращі серіали року.

Так, серіал "Корона" став тріумфатором вечора, отримавши найбільшу кількість нагород – 7 статуеток. Ще одним відкриттям став серіал "Тед Лассо", команда якого забрала додому чотири премії "Еммі", включаючи нагороду за кращий комедійний серіал.

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Ми ж, після року перерви, не втомлюємося розглядати кращі образи артистів на червоній доріжці заходу. Приголомшливі наряди Ані Тейлор-Джой, Трейсі Елліс Росс, Біллі Портера, Емми Коррін та інших зірок, які зупинили свій вибір на яскравих кольорах – жовтому, червоному, фіолетовому і зеленому, жіночних силуетах та шику.

Після видовищного балу Інституту костюма Met Gala і Тижня моди в Нью-Йорку, церемонії "Еммі" також є чим здивувати. Дивіться, кращі образи голлівудських знаменитостей на червоній доріжці "Еммі 2021".

Аня Тейлор-Джой в Dior
Аня Тейлор-Джой в Dior / Фото: Getty Images

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Джилліан Андерсон в Chloé
Джилліан Андерсон в Chloé / Фото: Getty Images

Олівія Колман в Roksanda
Олівія Колман в Roksanda / Фото: Getty Images

Реге-Жан Пейдж в Armani
Реге-Жан Пейдж в Armani / Фото: Getty Images

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Трейсі Елліс Росс в Valentino
Трейсі Елліс Росс в Valentino / Фото: Getty Images

Мікаела Коел в Christopher John
Мікаела Коел в Christopher John / Фото: Getty Images

Біллі Портер в Ashi
Біллі Портер в Ashi / Фото: emmys.com

Берт Берс в Georges Hobeika
Берт Берс в Georges Hobeika / Фото: emmys.com

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс в Christian Ottaviano
Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс в Christian Ottaviano / Фото: emmys.com

Кейт Вінслет в Armani
Кейт Вінслет в Armani / Фото: emmys.com

Емма Коррін в Miu Miu.

Синтія Еріво в Louis Vuitton
Синтія Еріво в Louis Vuitton / Фото: emmys.com

Керрі Вашингтон в Etro
Керрі Вашингтон в Etro / Фото: emmys.com

Елізабет Олсен в The Row
Елізабет Олсен в The Row / Фото: emmys.com

Сара Полсон в Carolina Herrera
Сара Полсон в Carolina Herrera / Фото: emmys.com

Джош О'Коннор в Loewe
Джош О'Коннор в Loewe / Фото: emmys.com

Ден Леві в Valentino
Ден Леві в Valentino / Фото: emmys.com

Кейлі Куоко в Vera Wang
Кейлі Куоко в Vera Wang / Фото: emmys.com

Еллен Помпео в Elie Saab
Еллен Помпео в Elie Saab / Фото: emmys.com

Кетрін О'Хара в Cong Tri
Кетрін О'Хара в Cong Tri / Фото: emmys.com

Еллісон Дженні в Azzi & Osta
Еллісон Дженні в Azzi & Osta / Фото: emmys.com

Кері Рассел в Zuhair Murad разом з Меттью Різом
Кері Рассел в Zuhair Murad разом з Меттью Різом / Фото: emmys.com

Ріта Вілсон в Tom Ford
Ріта Вілсон в Tom Ford / Фото: emmys.com

Енні Мерфі в Valentino
Енні Мерфі в Valentino / Фото: emmys.com

Яра в Dior
Яра в Dior / Фото: emmys.com

Леон Бриджес
Леон Бриджес / Фото: emmys.com

Джейсон Судейкіс в Tom Ford
Джейсон Судейкіс в Tom Ford / Фото: emmys.com

Емджей Родрігес в Versace
Емджей Родрігес в Versace / Фото: emmys.com

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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