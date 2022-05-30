20 пар шкарпеток на злобу дня – де купити, ціни

Шкарпетки давно стали невід'ємним аксесуаром модного образу. Одним із найвідоміших у світі фанів цієї речі є прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Кожна його поява на публіці викликає чималий інтерес, адже образ політика явно дисонує із нудним стереотипним чоловічим одягом сильних світу цього.
Така дрібниця, як шкарпетки, стали предметом суперечок – чи Трюдо підбирає їх як "модну дипломатію" або просто носить те, що йому подобається.
Зараз багато українських брендів стали повертатися до роботи, забезпечуючи людей роботою, а також спрямовуючи фінансову допомогу з продажу речей військовим та волонтерам. Це стосується і шкарпеток. Так, Dodosocks випустили новий набір коротких шкарпеток під назвою "Опір". У колекцію увійшло 6 пар, які можна комбінувати на власний смак. Вартість такого набору становить 180 грн, а примітні вони тим, що як принти використані символи незламності та бойового духу українців: коктейль "Молотова", пес Патрон, трактор, півник, острів Зміїний та протитанковий їжак.
Ми знайшли ще кілька крутих варіантів шкарпеток з веселими принтами, які ви неодмінно захочете купити.
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