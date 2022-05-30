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20 пар шкарпеток на злобу дня – де купити, ціни

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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30 травня, 17:44
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Наймодніші аксесуари сезону літо 2022 – шкарпетки. Знайшли кілька крутих варіантів із патріотичними і не лише принтами. Де придбати шкарпетки – читайте у майтріалі
Модні шкарпетки літо 2022 - з найвеселішими та патріотичними принтами
Модні шкарпетки літо 2022 - з найвеселішими та патріотичними принтами / Фото: Колаж: Сьогодні

Шкарпетки давно стали невід'ємним аксесуаром модного образу. Одним із найвідоміших у світі фанів цієї речі є прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Кожна його поява на публіці викликає чималий інтерес, адже образ політика явно дисонує із нудним стереотипним чоловічим одягом сильних світу цього.

Така дрібниця, як шкарпетки, стали предметом суперечок – чи Трюдо підбирає їх як "модну дипломатію" або просто носить те, що йому подобається.

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Джастін Трюдо на зустрічі з принцом Чарльзом
Джастін Трюдо на зустрічі з принцом Чарльзом

Зараз багато українських брендів стали повертатися до роботи, забезпечуючи людей роботою, а також спрямовуючи фінансову допомогу з продажу речей військовим та волонтерам. Це стосується і шкарпеток. Так, Dodosocks випустили новий набір коротких шкарпеток під назвою "Опір". У колекцію увійшло 6 пар, які можна комбінувати на власний смак. Вартість такого набору становить 180 грн, а примітні вони тим, що як принти використані символи незламності та бойового духу українців: коктейль "Молотова", пес Патрон, трактор, півник, острів Зміїний та протитанковий їжак.

Набір шкарпеток
Набір шкарпеток "Опір" Dodosocks, 180 грн

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Ми знайшли ще кілька крутих варіантів шкарпеток з веселими принтами, які ви неодмінно захочете купити.

Набір шкарпеток "Все буде Україна" (3 пари) Sunny Focks, 242 грн
Набір шкарпеток "Все буде Україна" (3 пари) Sunny Focks, 242 грн

Набір
Набір "Мастхев" NOSKAR, 430 грн

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Набір шкарпеток ORNER x Грехов
Набір шкарпеток ORNER x Грехов "Борщ", 210 грн

Набір шкарпеток "Мі з України", бренд Понти, 228 грн
Набір шкарпеток "Мі з України", бренд Понти, 228 грн

Вам буде цікаво дізнатися, де купити футболки з патріотичними принтами.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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