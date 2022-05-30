8 модних футболок з українською символікою – фото, ціна

Вибрали 8 модних футболок від українських брендів, які стануть незамінним доповненням літнього гардеробу. Дивіться класні варіанти і вибирайте самий самий для себе

Наймодніші футболки на літо 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Тренд на синьо-жовтий підкорює світ. Дизайнери віддають перевагу цій колірній гамі у своїх нових колекціях, знаменитості вибирають сукні у відтінках прапора України для червоних доріжок, а модний глянець у всьому світі заявляє, що це трендове поєднання літа 2022.

Серед елементів української символіки, яку цього року можна побачити скрізь є зображення герба, соняшники, пшеничні поля, синє небо та яскраво-червоні маки. Українські дизайнери також намагаються випускати патріотичні колекції, а частину коштів надіслати на допомогу військовим та волонтерам.

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Слід зазначити, що з початку війни звичайна футболка стала не просто зручним предметом гардеробу, але й способом висловити свою громадянську позицію. Ці вироби з бавовни можна поєднувати з абсолютно всіма речами, вони будуть круто виглядати з синіми джинсами, брючними костюмами оверсайз, плісированими та спідницями трапеціями, джогерами та шортами.

Вибрали 8 модних та стильних футболок із традиційними елементами, які можна купити у українських брендів.

INTERTOP х "Укрпошта" – 349 грн / Фото: пресслужба

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One by One – 690 грн

One by One – 550 грн

Vika Adamskaya – 1108 грн

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Yana Belyaeva – 850 грн

CHER’17 – 999 грн

Kolosova – 2000 грн

O.TAJE – 950 грн

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