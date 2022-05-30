Life
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис

Канны 2022

Выплаты в ЕС

Веселые животные

Новая пандемия?

Чем больна Скабеева

I love Lviv
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

20 пар носков на злобу дня – где купить, цены

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 мая, 17:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Самые модные аксессуары сезона лето 2022 – носки. Нашли несколько крутых вариантов с патриотическими и не только принтами. Где купить носки – читайте в маетриале
Модные носки лето 2022 - с самыми веселыми и патриотичными принтами
Модные носки лето 2022 - с самыми веселыми и патриотичными принтами / Фото: Коллаж: Сегодня

Носки давно стали неотъемлемым аксессуаром модного образа. Одним из самых известных в мире фанов этой вещи является премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Каждое его появление на публике вызывает немалый интерес, ведь образ политика явно диссонирует со скучной стереотипной мужской одеждой сильных мир сего.

Такая мелочь, как носки, стали предметом споров – подбирает ли Трюдо их в качестве "модной дипломатии" или просто носит то, что ему нравится.

Реклама

Джастин Трюдо на встрече с принцем Чарльзом
Джастин Трюдо на встрече с принцем Чарльзом

Сейчас многие украинские бренды стали возвращаться к работе, обеспечивая людей работой, а также направляя финансовую помощь с продаж вещей военным и волонтерам. Это касается и носков. Так, Dodosocks выпустили новый набор коротких носочков под названием "Опір". В коллекцию вошло 6 пар, которые можно комбинировать на свой вкус. Стоимость такого набора составляет 180 грн, а примечательны они тем, что в качестве принтов использованы символы несокрушимости и боевого духа украинцев: коктейль "Молотова", пес Патрон, трактор, петушок, остров Змеиный и противотанковый еж.

Набор носков
Набор носков "Опір" Dodosocks, 180 грн / Фото: Инстаграм

Реклама

Мы нашли еще несколько крутых вариантов носков с веселыми принтами, которые вы точно захотите купить.

Набор носков "Все будет Украина" (3 пары) Sunny Focks, 242 грн
Набор носков "Все будет Украина" (3 пары) Sunny Focks, 242 грн / Фото: Инстаграм

Набор "Мастхэв" NOSKAR, 430 грн
Набор "Мастхэв" NOSKAR, 430 грн / Фото: Инстаграм

Реклама

Набор носков ORNER x Грехов "Борщ", 210 грн
Набор носков ORNER x Грехов "Борщ", 210 грн / Фото: Инстаграм

Набор носков "Ми з України", бренд Понты, 228 грн
Набор носков "Ми з України", бренд Понты, 228 грн / Фото: Инстаграм

Вам будет интересно узнать, где купить футболки с патриотическими принтами.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?
Instagram недели
Аккаунт, где в деталях мы узнаем Украину
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на вышиванку
Должна быть у каждого в гардеробе
В красных оттенках

В красных оттенках

В национальной стилистике

В национальной стилистике

В черных оттенках

В черных оттенках

Где купить?
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как выехать за границу студентам призывного возраста
Лайфхак недели
Разъяснения пограничников

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять