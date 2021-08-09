18-річна екоактівістка Грета Тунберг знялася зі своїм конем для обкладинки Vogue (фото)

Журнал Vogue Scandinavia випустили свій перший номер. Головною героїнею обкладинки стала Грета Тунберг, знаменита шведка, яка раніше пішла атакою на зірку тенісу . Для дебютного номеру 18-річна екоактівістка знялася разом зі своїм конем по кличці Стренгур.
В інтерв'ю виданню Грета розповіла про свою позицію в боротьбі з глобальним потеплінням, про Дональда Трампа і тому, як стала голосом покоління.
Тунберг вважає, що індустрія моди вимагає негайних змін, а всі ініціативи брендів і дизайнерів у сфері екології вважає пустою балаканиною.
Індустрія моди вносить величезний внесок в кліматичну і екологічну катастрофу, не кажучи вже про її згубний вплив на незліченну кількість робочих і спільнот, яких експлуатують по всьому світу, щоб люди могли насолоджуватися швидкою модою, яку багато хто вважає одноразовою – розповіла Грета.
За словами Тунберг, зараз створюється враження, що індустрія моди бере на себе відповідальність за екокатастрофу, витрачаючи фантастичні суми на рекламні кампанії, в яких пропагується екологічність, етичність, кліматична нейтральність і багато інших популярних напрямків усвідомленого споживання.
Насправді ж, все це добре спланований піар. Активістка вважає, що неможливо масово виробляти одноразовий одяг і при цьому бути стійким.
Нагадаємо, за останні 3 роки Грета Тунберг стала самим впізнанним підлітком в світі . Вона закликає світових лідерів зупинити кліматичну кризу, стала голосом поколінь для мільйонів людей. До слова, шведка досі не має середньої освіти.
Дивіться в ролику, як Грета отримала альтернативу Нобелівської премії :
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